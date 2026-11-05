El PP asegura que "necesitamos un Gobierno que haga que La Rioja funcione desde el punto de vista nacional"

Reunión candidatura del PP al Congreso Senados junto a responsables de las comisiones de estudio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la candidatura del PP de La Rioja al Congreso, Alberto Galiana, ha afirmado que la región tiene "múltiples necesidades", pero la "principal" es que "tengamos un gobierno que haga que La Rioja funcione desde el punto de vista nacional. Tenemos un gobierno autonómico que lo hace a nivel regional, pero necesitamos que España funcione".

Ha señalado que "por desgracia, ahora mismo nos encontramos con una situación de deterioro grave en todos los servicios, con una situación de desequilibrio desde el punto de vista institucional que altera profundamente la convivencia".

En este sentido, ha manifestado que "hay que recuperar esa capacidad de respeto de las instituciones a los ciudadanos y que la confianza y la capacidad de los ciudadanos riojanos en que su esfuerzo tenga sentido sea cada vez más importante".

Concretando, el número 2 al Congreso ha apuntado que en infraestructuras "tenemos una situación en infraestructuras en La Rioja claramente deficitaria, que en el caso de las carreteras la inversión tiene que acrecentarse para poder mejorar la conectividad de La Rioja con el resto del país".

Además, Galiana ha apuntado que "hay que seguir trabajando en lo que se refiere a la mejora de la economía para conseguir que la carga fiscal que soportan los riojanos descienda, así como el esfuerzo que hacen autónomas, trabajadores y empresarias no se vea tan gravado por los impuestos".

También, ha señalado que "hay que seguir apostando también por un sistema sanitario de calidad, por un sistema educativo de altísima calidad, y que, evidentemente, no sea solo trabajo del Gobierno autonómico, sino que esté en consonancia y en coordinación con el Gobierno de España". "Necesitamos, por tanto, un cambio profundo", ha apostillado.

Galiana ha realizado estas manifestaciones antes de la reunión que han mantenido miembros de las candidaturas de los 'populares' a las Cámara Alta y Baja con los responsables de las comisiones de estudio del PP para intercambiar propuestas en diferentes ámbitos con el fin de reflejar las necesidades de La Rioja en el programa electoral.

Ha indicado que con el encuentro buscan "recoger todo el sentir de la sociedad riojana a través de los representantes del partido en diferentes sectores, no solamente para tener de primera mano un conocimiento exacto de la realidad multisectorial de la Rioja, sino sobre todo también poder conseguir trasladar al ámbito también de Madrid las propuestas de La Rioja en lo que se refiere al programa electoral".

Con ello, "sentir esas necesidades de La Rioja sean recogidas adecuadamente y seamos capaces de dar respuesta a las necesidades de los riojanos".

A continuación se ha referido a la candidatura del PP que cuenta con personas que tienen "acreditada su experiencia, su capacidad de gestión y, por supuesto, su ilusión; ilusión para contribuir a cambiar la situación en la que se encuentra el país en estos momentos y, fundamentalmente, devolver esa ilusión por la regeneración y por la estabilidad que tanto necesitamos".

Preguntado por si esperan recuperar el tercer diputado para su formación, ha dicho de forma contundente que "no contemplamos otro escenario".