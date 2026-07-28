El PP asegura que el PSOE "no soporta el salto cualitativo del ecosistema sanitario riojano de los últimos años"

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja respalda y agradece el compromiso permanente del Gobierno regional "para ofrecer a los riojanos los mejores servicios públicos, de la manera más eficiente y con la mayor calidad posible".

Un esfuerzo sostenido que está permitiendo que la sanidad pública de La Rioja avance ampliando su cartera de servicios en el marco de un ecosistema sanitario moderno y de futuro que en apenas tres años ha experimentado un salto cualitativo sin precedentes, con el CMA Adoración Sáenz, el CIBIR + o la puesta en marcha del Grado de Medicina en la UR, "que los dirigentes socialistas, con su estrechez de miras, no soportan".

Unos proyectos estratégicos que, aseguran desde el PP, "hoy son una realidad y que los dirigentes socialistas no eran capaces ni de soñar durante la pasada legislatura. Una etapa en la que tristemente, esta región superó todos los récords negativos en cuanto a listas de espera y de atención sanitaria, pese al encomiable esfuerzo de los profesionales".

"Los dirigentes socialistas riojanos, en especial el diputado regional González de Legarra, llevan meses instalados en una irresponsable campaña de desprestigio de la sanidad riojana basada en retorcer la realidad hasta límites insospechados para tratar sacar un rédito electoral, con escasa fortuna a tenor de todos los sondeos publicados".

El diputado regional socialista González de Legarra ha protagonizado hoy "un nuevo episodio lamentable de esta campaña de uso de la sanidad pública con fines políticos que ni los propios profesionales, ni los pacientes se merecen. Si de verdad le preocupase mínimamente la situación de la sanidad de La Rioja, reclamaría medidas efectivas al Ministerio de Mónica García para solucionar la grave falta de profesionales en toda España".

Ante el "notorio déficit de profesionales sanitarios" en toda España y para regularizar una situación de interinidad heredada de la pasada Legislatura y que se ha prolongado el máximo que contempla la Ley, el SERIS apostó por seguir contando de manera estable con estos profesionales sanitarios de naturaleza técnica para realizar labores administrativas, bajo supervisión, que permitan a los facultativos especialistas liberarse de tareas más burocráticas para centrarse en la atención a los pacientes.

Con ese objetivo se convocó una oposición que ahora ha sido suspendida de manera cautelar hasta el pronunciamiento definitivo del Juzgado de lo Contencioso sobre el fondo del asunto.

El PP de La Rioja seguirá apoyando a un Ejecutivo autonómico "que ha demostrado un compromiso sólido con la mejora de la sanidad en nuestra comunidad, con récord de inversión presupuestaria y el mayor número de profesionales sanitarios de su historia, para ofrecer el mejor servicio posible en el marco de una coyuntura complicada, mientras, dirigentes socialistas como Legarra, el mismo que afirmó hace más de un año que el Hospital Universitario se cerraba, siguen instalados en una deriva irresponsable haciendo gala de una falta de credibilidad reprochable en un representante público".