LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado que su formación "apoyará y protegerá a los agricultores y ganaderos, siendo del Gobierno de los agricultores y ganaderos, en vez de ponerse en su contra".

La también vicesecretaria de Regeneración Institucional de los 'populares' ha dado a conocer en declaraciones a los medios de comunicación, en el Calado del Centro de la Cultura del Rioja, las propuestas del programa electoral del Partido Popular en materia de Agricultura y Ganadería, para posteriormente participar en una reunión sectorial Agricultura y Ganadería para explicar el programa a las OPAS de La Rioja.

Gamarra ha puesto el acento en "lo que ha sufrido el sector" ya que "no han podido tener más papeles, no han podido tener más impuestos y no han podido tener menos apoyo por parte de un Ministerio de Agricultura que les ha dejado abandonados en los momentos más importantes".

"A partir de ahora, nosotros lo que les planteamos es algo totalmente distinto", ha destacado. Por ello, ha abogado por "eliminar y reducir la burocracia de una manera considerable, que al final el agricultor, el ganadero, pueda dedicarse a lo que es su actividad y no todo el día tener que estar rellenando papeles".

Gamarra ha señalado que deben "tener gobierno que no esté pensando todo el día en cómo exprimirle y hacer caja en base a él, sino pensando en cómo apoyarle en un momento de incremento de costes como el que están viviendo".

La cabeza de lista a la Cámara Baja ha planteado "bajadas de impuestos" que "permitan que al final puedan tener mucha más capacidad de hacer frente a los costes a los que están siendo sometidos y por otro lado que haya margen suficiente para que puedan tener rentabilidad para poder sobrevivir y rentabilidades para hacer rentables sus explotaciones".

BUENA NEGOCIACIÓN DE LA PAC

"Para eso es para lo que necesita un gobierno, no para que les ponga zancadillas", ha añadido, no sin antes recordado que "ese Gobierno que les proteja será el de Alberto Núñez Feijóo, que entre otras cuestiones los va proteger con la próxima negociación de la PAC donde nos estamos .

jugando mucho y para lo cual hace falta un gobierno fuerte, un gobierno con capacidad de gestión, un gobierno con capacidad de negociación".

"No nos levantaremos de la mesa en la negociación de la PAC hasta que esa PAC sea una PAC la necesaria para nuestros intereses, para los intereses de los riojanos", ha destacado, porque con ello "se garantizará el futuro de nuestra agricultura y de nuestra ganadería".

Gamarra ha apuntado, también, que "proteger significa también proteger al ganadero del lobo, cosa que no ha ocurrido durante toda esta legislatura; una legislatura en la que hemos podido vivir cómo el lobo se ha sentado en el Consejo de Ministros, desde una política absolutamente ideologizada, que ha llevado a que se persiga al ganadero en vez de protegerlo de esas amenazas como puede ser un lobo en unos momentos determinados".

La candidata 'popular' también ha apostado por "proteger nuestros productos ante las amenazas del exterior; protecciones en frontera, igual que hablamos de la protección de las fronteras desde el punto de vista de la inmigración irregular", al tiempo que ha asegurado que "no podrá entrar en España nada que no cumpla las condiciones que en España exigimos y eso exige controles de fronteras que hay que desplegar y que en estos momentos no existen". "Y evidentemente esa reciprocidad, lo que tú me exijas, yo te lo exigiré", ha añadido.

APOYO AL SECTOR DEL VINO

En materia vitivinícola, Gamarra ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "dentro de su ideología no lleva la protección del vino; y cuando no llevas la protección del vino, ni la consideración del vino como un alimento, evidentemente ya partes de una posición política perjudicial para nuestra denominación de origen y al final para todo lo que significa el sector vitivinícola en nuestra comunidad autónoma".

"Lo que les garantizamos a todo el sector vitivinícola es que el Partido Popular va a seguir defendiendo el vino y la identidad del vino; y lo vamos a seguir defendiendo, y eso significa desde el punto de vista de las legislaciones que hay que desarrollar", ha añadido.

Además, ha indicado que "ante un mundo cambiante y en el que el consumo está cayendo, en primer lugar hay que trabajar desde esa perspectiva del vino como alimento, del consumo responsable, y blindar la sostenibilidad y el futuro del sector vitivinícola".

Ha señalado que hay que ir "de la mano del sector para abordar las reformas que sean necesarias y las medidas que sean necesarias para hacer del vino no solo el presente sino el futuro, y eso pasa por decisiones que de la mano de las denominaciones habrá que tomar y para los cuales hace falta un ministerio receptivo y un ministerio que evidentemente sea el mayor colaborador de las denominaciones de origen".

Sobre el papel de los intermediarios, Gamarra ha apostado porque "es fundamental que se reforme la Ley de la Cadena Alimentaria realmente eficaz para que al final el productor puede tener un producto que venden en el mercado que sea sostenible y que sea rentable y que, por tanto, no sea deficitario".