El PP asegura que los socialistas "politizan" el proyecto que "solo potencia la enfermería y la atención al paciente"

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) - El PP de La Rioja asegura que el PSOE "intenta politizar la implantación de las consultas de acogida, un proyecto de carácter organizativo que el Servicio Rojano de Salud ha comenzado a desarrollar y que solo tiene como objetivo potenciar el papel de la Enfermería de Atención Primaria, garantizar la atención de los pacientes y ordenar la demanda sanitaria no programada".

Pese a que la consejera de Salud y Políticas Sociales ya informó el pasado martes en el Parlamento regional sobre cómo se está desarrollando este proyecto y los protocolos de acogida, "el PSOE sigue tratando de confrontar con descalificaciones y falsedades", afirman en una nota de prensa.

El documento que ha sido estudiado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España es uno de los primeros borradores del proyecto de acogida y ha sido modificado y mejorado con las aportaciones de los propios profesionales.

De hecho, prosiguen los 'populares' se ha avanzado en nuevas versiones sin que esté aun cerrado el documento, por lo que no sabemos con qué interés ha podido ser enviado para su análisis un borrador muy incipiente del proyecto.

La consejera insistió en el Parlamento en que se trata de un proyecto piloto que da continuidad a consultas que ya se venían prestando en algunos centros, sobre todo en el ámbito rural, y en otras comunidades autónomas, con gran satisfacción de profesionales y pacientes.

Con ello, finalizan, "el Partido Socialista debería dejar trabajar a los profesionales y dejar al margen la política de una iniciativa que mejora el acceso de los pacientes al primer nivel asistencial". El Partido Popular "respalda el trabajo del Gobierno de La Rioja por potenciar el papel de la Enfermería y garantizar que los pacientes reciban la atención adecuada".