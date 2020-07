El PP critica la "lenta y mala gestión" de ayudas a autónomos y pequeños empresarios "que todavía no se han resuelto"

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este viernes "la lenta y mala gestión de las ayudas a autónomos y pequeños empresarios" que, como ha afirmado en rueda de prensa el concejal Josu Ahedo, "todavía no se han resuelto".

Los 'populares' han señalado que "según sus datos, se han registrado unas 6.000 solicitudes y a fecha de hoy no existe una propuesta de adjudicación de las ayudas ni previsión de cuándo se aprobará o cuando podrán abonarse".

"La lenta y mala gestión de estas ayudas por parte del Gobierno local es evidente. Primero, han salido muy tarde, las bases se presentaron el 20 mayo cuando aprobaron las ayudas el 1 de abril en la Junta de Gobierno", ha afirmado Ahedo.

Segundo, ha añadido, "las bases redactadas confirman la falta de previsión, puesto que con la partida aprobada sólo se podrán cubrir un 10% de las solicitudes, aproximadamente unos 650 beneficiarios".

En sus palabras, "tercero, la tramitación está siendo muy lenta porque se ha solicitado mucha información para acceder a las ayudas, lo que ha generado que los autónomos hayan tenido que invertir mucho tiempo y gestión en preparar la documentación".

"Cuarto, hay sectores económicos que no se van a poder beneficiar de estas ayudas, pero están sufriendo la crisis económica. Además, lo más triste es que los autónomos y empresarios no van a poder percibir las ayudas como pronto hasta el mes de octubre, mientras continúan teniendo problemas económicos", ha señalado el concejal 'popular'.

Ha considerado, en este sentido, que "esta lentitud y mala gestión preocupan a nuestros vecinos, que la sufren, la realidad es que se gestiona tarde, mal y con poca transparencia porque no se comunican los plazos".

Desde el Partido Popular, "mostramos empatía con los autónomos y, por eso, consideramos que es imprescindible un apoyo serio a nuestros sectores económicos esenciales como son comercio, turismo, hostelería, claves para frenar la pérdida de empleo en la ciudad". "Desde el Grupo Popular entendemos que la política económica para ayudar a los autónomos debe ser prioritaria", ha manifestado Ahedo.

El concejal 'popular' ha añadido que "solicitan al Ejecutivo de Hermoso de Mendoza que inicie de manera inmediata las modificaciones presupuestarias para ampliar hasta los 3 millones de euros la cuantía destinada a las ayudas, tal como avanzó la concejala de Hacienda y pueda realizarse una nueva convocatoria que pueda dar respuesta al mayor número posible de autónomos y microempresas".

Asimismo, ha reclamado que "se refuerce el personal municipal destinado a la tramitación de estas ayudas para agilizar la tramitación y dar respuesta a los beneficiarios lo antes posible". "Más si tenemos en cuenta que estas ayudas se estaban gestionando desde la Oficina Municipal de Vivienda que el 1 de septiembre va a ser cerrada", ha dicho.

NUEVA CONVOCATORIA.

Respecto a la nueva convocatoria, los 'populares' han reiterado las peticiones "que ya realizaron el pasado mes para que se modifiquen varios aspectos de las bases para facilitar su tramitación y concesión a los autónomos".

Entre otros aspectos solicitan que "se realice un reparto más equilibrado de las ayudas, tal y como se han establecido un autónomo puede recibir hasta 1.000 euros, pero una pequeña empresa con 9 trabajadores recibiría sólo 2.000 euros".

"No compartimos el criterio de que se les pida comparar con la facturación media de los meses de febrero, marzo y abril de 2019. Muchos negocios que no han cerrado pero han reducido notablemente su facturación no van a poder acceder a las ayudas", han explicado los 'populares'.

Otra de las críticas del Partido Popular es que "hay algunos sectores que van a tener también problemas para percibir las ayudas porque no tienen ingresos mensuales regulares como agentes comerciales, taxistas, asistencias técnicas, albañiles o fontaneros". Piden también, por último, "que se simplifique la documentación que tienen que aportar".