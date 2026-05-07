El PP defiende en el Parlamento la "buena gestión" del Hospital de Calahorra ante gritos de la Plataforma Ciudadana

Momento en el que miembros de SOS Calahorra son expulsados del Parlamento de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido hoy la "buena gestión" del Hospital de Calahorra y ha rechazado poner en marcha un Plan de Refuerzo de Profesionales en palabras del diputado Antonio Eguizabal, que ha sido increpado como "metiroso" por miembros de la Plataforma SOS Hospital de Calahorra.

Ha sido Izquierda Unida quien ha llevado, al pleno de Parlamento de La Rioja, una proposición no de ley que pedía mejorar las condiciones laborales del conjunto de profesionales; poner en marcha una oferta pública de empleo; y reforzar los servicios sanitarios reducidos.

La iniciativa pedía adoptar un plan urgente de refuerzo de recursos humanos en el Hospital de Calahorra, que incluya la cobertura de vacantes, sustituciones, jubilaciones y bajas, así como medidas específicas para atraer y retener profesionales sanitarios.

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha defendido la iniciativa señalando que en el Hospital de Calahorra diez especialidades están en riesgo, y en urología sólo queda una médica compartida al cincuenta por ciento con el Hospital San Pedro.

A su juicio, "todo lleva una hoja de ruta" hacia una situación en la que los ciudadanos dependan de un seguro privado. Para Moreno, "tanto los profesionales" del hospital "como los habitantes" de La Rioja Baja "son conscientes de que de ellos depende defender" este centro.

El diputado de Vox Héctor Alacid ha creído que cualquier inversión en sanidad "es positiva", pero "los problemas en el Hospital de Calahorra no se resuelven con metros cuadrados, faltan profesionales y buena gestión". No obstante, ha negado poder aceptar el "enfoque" de Izquierda Unida, por el "rechazo" implícito "a cualquier aportación privada".

"Llevamos meses denunciado un debilitamiento del Hospital de Calahorra", ha dicho por su parte el socialista Miguel González de Legarra negando que no se trate de una "lucha política" sino de una "protesta airada de los profesionales, que asisten a un desmantelamiento". "Es una realidad que sufren los pacientes", ha dicho.

El 'popular' Antonio Eguizábal ha asegurado que en el Hospital de Calahorra ha habido un "incremento claro de personal", hay "más recursos humanos, más capacidad asistencial y una respuesta mejor a los pacientes".

"Se han modernizado equipos, se han reducido listas de espera y el presupuesto del hospital ha aumentado", ha dicho señalando que, "frente a un modelo de buena gestión están los agoreros".

Ha culpado, además, de la situación sanitaria a la ministra y el hecho de que no alcance un acuerdo con los médicos y éstos hagan una huelga que ha aumentado las listas de espera.

Eguizábal ha dicho que hay más profesionales y, en ese momento, miembros de la Plataforma Ciudadana SOS Hospital de Calahorra le han increpado: "mentiroso", y han alzado una pancarta con su logo. Han sido desalojados con gritos de "mentiroso" y "viva La Rioja Baja".

La proposición ha sido rechaza con los votos del PP (a pesar de contar con voto a favor de PSOE, Podemos-IU y Vox) en los puntos que pedían adoptar un plan urgente; mejorar las condiciones laborales; recuperar servicios que hayan sido reducidos; y dotarle de recursos materiales del siglo XXI.

Al voto en contra del PP se ha unido la abstención de Vox en poner en marcha una oferta pública de empleo propia; asegurar una gestión sanitaria transparente y descentralizada; y garantizar que siga siendo un hospital público.