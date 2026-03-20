LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP destaca que Calahorra dispondrá en breve de un nuevo recurso especializado para atención de mayores dependientes. Los 'populares', a través de un comunicado, han asegurado que "los calagurritanos deben estar tranquilos porque, en breve, dispondrán de un nuevo recurso especializado de atención integral a los mayores dependientes de toda la comarca".

Un Centro de Día "especializado de atención diurna, abierto y polivalente, con funciones terapéuticas y asistenciales, que prestará atención integral a los mayores dependientes". Será un servicio del que podrán beneficiarse usuarios que precisen apoyos para el desarrollo de habilidades personales y sociales, para mejorar o mantener su nivel de autonomía y, por tanto, recibir también apoyo a sus familias y cuidadores.

"Frente al alarmismo injustificado del PSOE, el Gobierno de La Rioja sigue cumpliendo punto por punto sus compromisos con Calahorra y su nuevo Centro de Día no va a ser una excepción", han apuntado desde el PP. Además, han recordado al PSOE que la apertura del nuevo Centro de Día "no depende única y exclusivamente de que el edificio esté terminado". También, "es necesario equiparlo, contratar la gestión del servicio y obtener la correspondiente licencia, por lo que hasta que no expiren todos los plazos legales no puede hacerse efectiva su puesta en funcionamiento".

"No es de recibo que, a pesar de conocer de primera mano que todavía continúan abiertos varios procedimientos previos imprescindibles para proceder a su apertura, el PSOE haya preferido alarmar a la población recurriendo a argumentos puramente electoralistas", ha señalado el PP.

La tramitación administrativa establece "un calendario de obligado cumplimiento que el Gobierno de La Rioja agiliza en la medida de los posible". Los calagurritanos "deben saber que el Ejecutivo riojano continúa trabajando para que el centro abra con todas las garantías jurídicas, técnicas y sanitarias, priorizando en todo momento tanto la seguridad de los usuarios como la escrupulosa gestión de los fondos públicos". Algo que "deben tener bien presente a pesar de la falsa información vertida por un PSOE incapaz de asumir que son un Gobierno regional y un Ayuntamiento del Partido Popular los que van a seguir enriqueciendo la cartera de servicios sociosanitarios de Calahorra y toda su zona de influencia", han concluido.