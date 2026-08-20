El PP dice que el PSOE "no engaña a nadie" e incluso las OPA alertan del "abandono" del Gobierno al campo

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LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP dice que el PSOE "no engaña a nadie" e incluso las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) alertan del "abandono" del Gobierno al campo. Las "constantes" criticas de éstas y del sector agrario "ponen de manifiesto quién está dando la espalda al medio rural".

"A diferencia del relato que intenta construir la oposición del Partido Socialista riojano, son los propios agricultores y ganaderos los que denuncian de forma continuada el abandono, la asfixia burocrática y el menoscabo económico que sufren por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez", ha señalado el PP en una nota de prensa.

Los 'populares' riojanos lamentan que el PSOE de La Rioja "prefiera actuar como un altavoz al servicio de la Moncloa en lugar de alinearse con las reivindicaciones de las familias que viven de la agricultura y la ganadería en nuestra comunidad". "Es inaceptable que la prioridad del Partido Socialista riojano sea blindar la gestión de Sánchez anteponiendo el interés partidista a la defensa firme de nuestro campo, intentando manipular y mentir a los riojanos con cifras y datos que faltan a la verdad", han añadido.

La realidad es que el PSOE "no engaña a nadie en La Rioja a pesar de sus intentos, porque el riojano es consciente del compromiso de las administraciones gobernadas por el PP, y frente a la inacción y los recortes estatales, las políticas desarrolladas por el Ejecutivo de Gonzalo Capellán muestran un respaldo claro y directo al sector primario mediante incentivos e inversión real mediante también partidas presupuestarias extraordinarias".

MEDIDAS DESDE JUNIO DE 2023

El Gobierno autonómico del Partido Popular lleva desde junio de 2023 desplegando medidas y recursos económicos para salvaguardar la viabilidad de las explotaciones riojanas. Muestra de este compromiso fue la aprobación de 32 millones de euros para afrontar la crisis de sobrestock en el sector del vino, una inyección que respaldó a más de un centenar de bodegas y garantizó la venta de uva a un precio justo a 5.500 viticultores.

De hecho, hace pocos días la Consejería de Agricultura ha hecho público que el Gobierno de La Rioja ha destinado 23 millones de euros para apoyar a los viticultores de la región, con el objetivo de "mitigar la pérdida de rentabilidad provocada por las reducidas producciones de la campaña 2025, algo que ha debido sentar mal al PSOE para salir a dar declaraciones poco afortunadas y engañosas".

A todas estas medidas se suma el reciente paquete del Gobierno de Gonzalo Capellán para la campaña 2026, que garantiza la resolución favorable de la cosecha en verde para el cien por cien de los viticultores profesionales que lo han solicitado, con el compromiso añadido de incluir en los Presupuestos de 2027 partidas específicas para el arranque voluntario de viñedo si el sector así lo demanda.

Además del recién anunciado abono inmediato de una ayuda directa de al menos 1.000 euros "sin trámites burocráticos para paliar el sobrecoste de los insumos y la falta de rentabilidad en el campo, acompañada además de líneas de liquidez que permiten bonificar préstamos de hasta 35.000 euros para el sector agrario y del vino".

"Se demuestra así con hechos y partidas presupuestarias que el Ejecutivo del PP responde en tiempo récord a las necesidades reales de nuestros agricultores", han reseñado. El Partido Popular de La Rioja "reafirma su compromiso de seguir trabajando al lado de agricultores y ganaderos, exigiendo al Gobierno central medidas efectivas, presupuestos acordes a las necesidades del medio rural y una Política Agrícola Común (PAC) justa que no perjudique la competitividad de nuestros productores".