El PP dice que revisará el Código Penal para armonizar los efectos de la Ley del 'sí es sí'

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Javier Merino, ha subrayado hoy el compromiso del Partido Popular de "recuperar el delito de malversación, revisar el Código Penal para armonizar los efectos de la Ley del 'sólo sí es sí que se han traducido en rebajas de penas a 1.155 violadores y agresores sexuales, y derogar la Ley de Memoria Democrática impulsando una nueva norma consensuada", si Feijóo es investido Presidente.

"Creemos que los poderes públicos deben promover la convivencia entre los españoles y no podemos estar acostumbrándonos al señalamiento de los medios de comunicación o de las empresas privadas, como hace Sánchez. Eso no fomenta la convivencia, sino la desunión. Y la política debe servir para unir, y no debe servir para dividir y polarizar a la sociedad", ha explicado.

Merino ha realizado estas afirmaciones en una comparecencia, acompañado también de la candidata a la Cámara Baja, Mar San Martín, para dar a conocer el Programa Electoral del Partido Popular en materia de regeneración democrática y fortalecimiento institucional.

El objetivo general de este capítulo es garantizar "el buen funcionamiento del Estado de Derecho", promover "la neutralidad de las instituciones" y "asegurar el equilibrio de poder y el servicio de la Administración Pública a los ciudadanos", ha señalado.

Para ello, el PP se compromete a que la Presidencia de los organismos públicos "no recaerá en ninguna persona que haya ocupado responsabilidades políticas recientes, para garantizar su independencia". "Devolveremos el prestigio al Tribunal Constitucional, reformando también la Ley Órgánica que lo regula, y cesaremos a todos 'los Tezanos' que hay en los organismos públicos", ha avanzado Merino.

Asimismo, ha destacado el compromiso de "recuperar el protagonismo y la integridad de las Cortes como centro de la vida política española, tras cinco años de degradación, tras cinco años de deterioro por parte del Gobierno". En este sentido, "queremos recuperar el valor de la tramitación legislativa, limitando las normas extraordinarias y garantizando los derechos que tenemos los Diputados y Senadores", ha indicado.

Además, el Partido Popular propone poner a salvo de injerencias políticas la Justicia para garantizar su independencia, de manera que los Jueces y Magistrados sean quienes elijan a los vocales del Poder Judicial. Además, pondrá en marcha un plan de choque para desatascar el funcionamiento de los tribunales, creando mil nuevas plazas para jueces y fiscales en las próximas legislaturas.

Por otro lado, ha asegurado, como parte del contrato suscrito por Feijóo con los españoles, que "es preciso que el Gobierno vuelva a ser fiable y eficiente, y hacer un riguroso el uso de los recursos públicos. No podemos permitirnos 22 Ministerios, ni 1.000 asesores en La Moncloa, ni un Presidente como Sánchez que donde más tranquilo está es volando en el Falcon".

Por último, dentro de la propuesta del PP de reforzar la lealtad y cooperación institucional, Merino ha considerado que "ningún Gobierno debe tomar decisiones unilaterales que perjudiquen al resto de Administraciones en el ejercicio de las competencias". Por ello, ve necesario "reforzar el sistema de financiación autonómica y local, y delimitar con mayor precisión el marco de competencia, evitando duplicidades burocráticas y de estructura de la Administración pública".