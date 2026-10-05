El PP insiste en que la "prioridad" es garantizar la asistencia sanitaria tras las críticas de privatización

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha insistido en que la "prioridad de la política sanitaria regional es garantizar que los pacientes reciban la asistencia que necesitan", tras las críticas de privatización por parte del PSOE.

Los 'populares' han respondido a la rueda de prensa dada hoy por el diputado socialista Miguel González de Legarra, quien ha denunciado una "privatización" de intervenciones quirúrgicas que ha sacado a la luz una lista de espera de 458 días, además de una "falta de organización".

En nota de prensa, ha señalado que el Gobierno regional del Partido Popular "ha dotado la sanidad pública riojana de más presupuesto, infraestructuras, medios y profesionales que nunca".

"De hecho, en el presupuesto del próximo ejercicio habrá un incremento de 70,33 millones de euros hasta alcanzar los 749,87 millones de euros en Salud, la mayor partida de la historia", ha indicado.

Esa cifra, ha dicho, "permitirá al Gobierno de La Rioja elevar hasta los 2.266 euros la inversión por habitante y año en gasto sanitario".

"Cifra que contrasta con la del último Gobierno regional socialista, que en 2023 destinó 1.809 euros al mismo concepto, por debajo incluso del gasto medio nacional, establecido por aquel entonces en 1.815 euros por persona", ha espetado.

Ha explicado que "la prioridad de la política sanitaria del Ejecutivo regional debe ser garantizar que los pacientes reciban la asistencia que necesitan en el menor tiempo posible".

"Precisamente por eso recurre, de manera puntual y complementaria, a la derivación de algunos procedimientos a centros debidamente acreditados", ha afirmado.

Ha recordado, en este sentido, al Partido Socialista que, durante la pasada legislatura, con la socialista Concha Andreu La Rioja registró "la peor evolución de las listas de espera quirúrgica de todas las comunidades autónomas, con un 85 por ciento de aumento al pasar de 4.823 a 7.901 pacientes en espera de una intervención".

Los 'populares' han explicado que "en determinadas especialidades la situación de las listas de espera se ha visto agudizada por el impacto de las huelgas sanitarias".

En este contexto, ha añadido, "tanto el gobierno liderado por Gonzalo Capellán como los profesionales del SERIS trabajan cada día para ofrecer la mejor atención sanitaria en el menor tiempo posible y empleando todos los recursos disponibles, a pesar del acuciante déficit nacional de médicos, anteponiendo el interés y las necesidades del paciente".

El PP ha lamentado que "el objetivo del PSOE de La Rioja, que pasará a la historia por su pésima gestión sanitaria en esta comunidad autónoma, siempre ha sido el de utilizar de manera irresponsable a la sanidad y a sus profesionales con un claro interés partidista y electoral, anteponiendo su interés al de los usuarios del sistema público de salud".