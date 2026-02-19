PP Logroño critica que "el PSOE ha pasado de no hacer nada por la vivienda a actuar contra ella"

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Logroño ha criticado este jueves que "el PSOE ha pasado de no hacer nada por la vivienda a actuar contra ella", en respuesta a una comparecencia esta misma mañana del concejal socialista Iván Reinares que ha denunciado "discriminación" de colectivos vulnerables en la adjudicación de VPO en la ciudad.

A través de un comunicado, los 'populares' indican que "resulta sorprendente que quienes no fueron capaces de impulsar ni una sola vivienda de protección oficial durante su etapa de Gobierno pretendan ahora dar lecciones y sembrar dudas sobre un procedimiento que cumple escrupulosamente la legalidad".

Insisten en que "las adjudicaciones están sometidas al control y fiscalización de la Dirección General de Vivienda y el Ayuntamiento y se ajustan a la normativa".

Por eso, defienden que "no existe ningún "caos" ni ninguna "opacidad", ante una emergencia social como es la de la vivienda, el Partido Popular de Logroño está activando todos los mecanismos a su alcalde para paliar un desafío que es de todos".

"Lo estamos haciendo, por supuesto, avalados por los criterios técnicos y jurídicos y rigen estos procedimientos que se están dando tanto en nuestra ciudad como en distintos puntos de la geografía española", recalcan.

Así, ejemplifican la situación en que "la adjudicación por promotor con control administrativo es una fórmula utilizada ya en comunidades como Madrid, Asturias, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana o Andalucía".

En este sentido, consideran que "lo más injusto y vergonzoso es que PSOE, UP y PR no promovieran ni una sola VPO y ahora intenten sabotear un Plan Municipal de Vivienda completo, pensado para todos los logroñeses y especialmente para quienes más lo necesitan".

"Frente al ruido y las insinuaciones, este equipo de Gobierno trabaja para que Logroño tenga más vivienda protegida, con garantías y con rigor", finalizan desde el PP de Logroño.