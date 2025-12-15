LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Logroño exige al PSOE que "deje de hacer de la crispación y la confrontación su única línea política". Desde el Grupo Municipal Popular queremos aclarar y desmentir las afirmaciones vertidas por el PSOE sobre la iluminación navideña en Logroño.

"La instalación cumple con el contrato firmado y responde a criterios de eficiencia, sostenibilidad y seguridad, adaptados a las necesidades actuales de la ciudad", han señalado los 'populares'.

Las zonas señaladas por el PSOE "están iluminadas conforme al pliego". Por ejemplo, Ciriaco Garrido cuenta con la instalación completa, Juan XXIII está iluminada. "Los puntos que no se han colocado en algunos balcones y fachadas son consecuencia de las exigencias de los propietarios, como ocurre cada año, y no por incumplimiento del contrato".

Además, han indicado que "cualquier instalación puede sufrir averías puntuales, pero se reparan de inmediato por la empresa adjudicataria, tal y como establece el contrato".

También han puntualizado que "el inicio de la instalación se ha ajustado a los plazos derivados de la tramitación administrativa y coordinación con otros servicios". Además, este año hay novedades importantes, "como los techos de luz en la Glorieta, elementos singulares y más calles iluminadas que en campañas anteriores". Estas novedades r"equieren de más tiempo de instalación y, además, hay calles en las que se ha visto retrasada la colocación por necesidad de sustituir luces defectuosas".

Desde el PP han indicado que las asociaciones vecinales y los comerciantes "han mostrado su satisfacción con la iluminación navideña, que contribuye a dinamizar la actividad económica y el ambiente festivo en la ciudad".

Además, han indicado que "se ha apostado por tecnología LED de última generación, que reduce el consumo energético y mejora la eficiencia, en línea con los objetivos de sostenibilidad".

"La inversión adicional responde precisamente a estas mejoras y a la ampliación de elementos decorativos", han indicado. "Este año nos hemos acordado de todos los barrios de la ciudad, que cuentan con motivos navideños para que la Navidad se viva en cada rincón de Logroño", han manifestado.

Finalmente, han indicado que "el Ayuntamiento está cumpliendo con sus obligaciones y seguirá vigilando que la empresa adjudicataria atienda cualquier incidencia con la máxima rapidez". "Invitamos al Grupo Socialista a abandonar la confrontación estéril y a colaborar en la promoción de una Navidad que beneficie a todos los logroñeses", han concluido.