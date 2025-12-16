El PP de Logroño pide al eurodiputado riojano, César Luena, "que abandone su guerra contra la ciudad"

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño ha conocido este martes el registro de una pregunta de César Luena en el Parlamento Europeo relativo a los fondos destinados a movilidad en la ciudad de Logroño.

Como recuerda el PP en una nota de prensa, el propio Parlamento Europeo "ya avaló la actuación de este Ayuntamiento inadmitiendo el debate del mismo por falta de fundamentos".

Por todo ello, desde el Partido Popular de Logroño "exigimos a César Luena que abandone su ridícula guerra contra la ciudad de Logroño y acepte la realidad: la actuación del Ayuntamiento con respecto a los fondos europeos ha sido correcta y avalada, ya no solo por la ciudadanía, si no también por la Comisión Europea".