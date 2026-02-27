El PP de Logroño reitera que los socialistas "intentan sabotear la vivienda en la ciudad"

LOGROÑO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP de Logroño sale al paso de las nuevas manifestaciones realizadas por los socialistas asegurando que "el PSOE no ha entendido nada. Y lo más preocupante es que vuelve a actuar exactamente igual que cuando gobernaba: sembrando dudas, generando ruido y tratando de paralizar cualquier iniciativa que suponga construir vivienda en Logroño".
Como han indicado en una nota de prensa, "su actitud no aporta soluciones, no propone alternativas y no ayuda a que haya más oferta de VPO. Lo único que consigue es crear incertidumbre y tratar de frenar promociones que ya están en marcha y que permitirán que más logroñeses accedan a una vivienda".
Así las cosas, indican, "La ciudad ya conoce ese modelo: durante su legislatura no se impulsó vivienda protegida desde el Ayuntamiento y el resultado fue el bloqueo absoluto. Cero avance, cero suelo activado y cero soluciones reales".
"Ahora que Logroño empieza a ver resultados concretos, el PSOE intenta volver al escenario de la parálisis. Frente a eso, este equipo de Gobierno seguirá trabajando para que haya más vivienda, más promociones y más oportunidades, sin dejar que el ruido político vuelva a frenar el desarrollo de la ciudad", finalizan.