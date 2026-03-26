El PP de Logroño está trabajando "de la mano de los vecinos" sobre el carril bici de Luis de Ulloa

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Logroño está trabajando "de la mano de los vecinos" para "poner solución al proyecto socialista" al respecto de la duplicidad del carril bici de la calle Luis de Ulloa.

Esta es, a juicio del PP de Logroño, "otra más de las consecuencias heredadas de la política de movilidad improvisada del gobierno socialista".

Desde el Partido Popular de Logroño "vamos a poner solución y para ello estamos ya trabajando de la mano de vecinos y técnicos".

"Estamos comprometidos con la convivencia, también en materia de movilidad, y vamos a trabajar en una ciudad amable con todos sus vecinos", finalizan en una nota de prensa.