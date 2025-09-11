PP, sobre La Maja: "Buen ejemplo de acertadas políticas de Gobierno riojano para generar riqueza y empleo en Arnedo"

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de La Rioja ha asegurado este jueves que "el Gobierno regional del PP continúa demostrando con hechos su compromiso con el polígono industrial La Maja y su interés en la atracción de inversiones y la creación de empleo en Arnedo".

Así, en un comunicado, recuerda que "este jueves, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha anunciado nuevas fórmulas de comercialización en este parque empresarial, con el objetivo de fomentar nuevos proyectos y empresas y convertir esta área industrial en referente empresarial no solo de la comarca, sino de toda la región".

"Desde el Partido Popular de Arnedo agradecemos el compromiso del Ejecutivo regional que lidera el presidente Gonzalo Capellán por apostar nuevamente por el polígono industrial La Maja, un espacio que impulsó el PP con el objetivo de sumar nuevas empresas al tejido industrial arnedano, crear empleo en la ciudad y, sobre todo, generar riqueza en nuestro entorno, algo importantísimo si queremos que Arnedo crezca", ha valorado Jesús Rubio, presidente del PP de Arnedo y portavoz del Grupo Municipal.

"Todo lo contrario a lo que hizo la pasada legislatura el Partido Socialista con el beneplácito de Javier García y Rosa Herce, hoy alcaldesa de Arnedo", lamenta Rubio, para quien el PSOE "nunca ha perseguido la dinamización de este polígono, ya que nunca creyó en La Maja, se opuso con rotundidad a su construcción y, de no haber sido por la visión de futuro del Partido Popular este magnífico espacio industrial no se hubiera construido y se hubiese lastrado el desarrollo económico de Arnedo".

Entre los anuncios realizados hoy por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, destaca la aplicación de importantes descuentos de hasta el 30% en la adquisición de parcelas con una superficie mayor de 15.000 metros cuadrados.

Además, León ha confirmado que también se mantendrán durante la actual legislatura las ayudas establecidas por la ADER en 2024 para la compra de suelo industrial, que supusieron un punto de inflexión en el interés inversor de las empresas para invertir en instalaciones y activos fijos en favor del desarrollo de nuevos centros productivos.

"Con estas medidas, el Gobierno del PP ofrece a los empresarios riojanos más oportunidades, más facilidades y más confianza", destaca Rubio, subrayando que "nuestro compromiso en Arnedo es claro: seguir impulsando el crecimiento económico de nuestra ciudad reforzando la competitividad de las empresas, crear empleo, diversificar la actividad empresarial y atraer talento".

"El Partido Popular demuestra así, una vez más, que, apuesta por la dinamización de la economía, apoya a quienes generan riqueza y empleo y ofrecer soluciones reales a los retos que tiene Arnedo. Frente a la inacción del PSOE -concluye Rubio- hoy Arnedo cuenta con un Gobierno regional que impulsa políticas útiles, que responde a las necesidades de las empresas y que sitúa al Parque Empresarial La Maja como un motor de desarrollo para Arnedo".