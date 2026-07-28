PP, sobre moción rotonda Vara de Rey: "Partidos de los proyectos paralizados siguen apostando por bloquear Logroño"

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este martes que "PSOE, Podemos-IU y Partido Riojano vuelvan a apostar por el bloqueo y reclamen la paralización de una actuación necesaria para mejorar uno de los principales ejes urbanos de Logroño".

Los 'populares' reaccionan de este modo, mediante un comunicado, a la presentación por parte de los tres partidos en el Consistorio de una moción conjunta, que se va a defender en el pleno ordinario previsto para este jueves, en la que reclaman la paralización del proyecto para construir la rotonda de Vara de Rey y la habilitación de una consulta ciudadana sobre el futuro de la zona.

Desde el PP se afirma, en respuesta, que "el PSOE es el partido de la parálisis, ya lo demostró con proyectos fundamentales como la nueva estación de autobuses o el nudo de Vara de Rey y ahora, desde la oposición, repite la misma estrategia: frenar cualquier iniciativa que permita avanzar a la ciudad".

Afirma que "la oposición miente cuando asegura que el proyecto se ha tramitado de espaldas a la ciudadanía", reseñando que "el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con los vecinos y los comerciantes del entorno, entre ellas un encuentro celebrado en enero de 2025 para explicar las características de la intervención".

Y defiende que "la actuación en el cruce de Vara de Rey con Pérez Galdós mejorará la ordenación del tráfico, la seguridad vial, la accesibilidad peatonal y las zonas verdes", a lo que suma que "además, forma parte de una transformación más amplia del entorno de San Antón".

"No se trata de una ocurrencia reciente. El proyecto está incluido en el Plan de Infraestructuras aprobado el 4 de julio de 2013, que contó con participación ciudadana, colegios profesionales y partidos políticos, fue publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y señaló esta actuación como prioritaria. Y, efectivamente, el PSOE votó a favor", subrayan los 'populares'.

Recuerdan en este sentido que "la primera fase contempla la construcción de la rotonda y la actuación en Donantes de Sangre". "Frente a una oposición instalada en el bloqueo y la desinformación, desde el Partido Popular seguiremos impulsando proyectos que mejoren la seguridad, la accesibilidad y los espacios públicos de Logroño", finalizan desde el PP.