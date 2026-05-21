El PP niega desigualdad en el deporte femenino afirmando que se conceden las ayudas con "criterios deportivos"

Bancada del Partido Popular - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular, en palabras de la diputada Maria Teresa Antoñanzas, ha negado desigualdad en el reparto de dinero en el deporte femenino, con respecto al masculino, en La Rioja afirmando que se conceden las ayudas con "criterios femeninos".

La situación del deporte femenino se ha tratado, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a raiz de una proposición no de ley del Partido Socialista en la que éste consideraba que la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres sigue siendo un desafío que implica a clubes y federaciones, pero, sobre todo, a las Administraciones públicas.

La socialista María Somalo la ha defendido considerando que no se puede negar que se están haciendo cosas para la visualización del deporte femenino y la eliminación de estereotipos, "pero la igualdad en el deporte tiene un importante desafío cuando analizamos cómo se reparte el dinero entre los equipos femenino y masculino".

Esta proposición no de ley señala diferencias en balonmano. Así, indica que el equipo masculino del Club Balonmano Ciudad de Logroño, que se encuentra en la máxima categoría, Liga Asobal, percibe del Gobierno de La Rioja 262.000 euros en 2026.

Sin embargo, el equipo femenino riojano, el Sporting La Rioja, que se encuentra igualmente en la máxima categoría del balonmano español femenino, División de Honor Oro Femenina, percibirá en 2026 una asignación de 179.000 euros, es decir, 83.000 euros menos, casi el 32 por ciento menos que la cuantía percibida por el equipo masculino.

En el caso del Ayuntamiento de Logroño, también hay "grandes" diferencias si analizamos las subvenciones a los equipos de balonmano femenino y masculino, señala.

Ambos están en la misma categoría, pero el equipo masculino, Ciudad de Logroño, recibe 180.000 euros más que las chicas del Sporting La Rioja. El primero recibe algo más de 362.000 euros mientras que el segundo 180.000 euros, es decir, un cincuenta por ciento menos.

Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero, que ha coincidido con el espíritu de la iniciativa, ha entendido que, en la proposición, se podrían haber concretado mesas sectoriales, un plan autonómico y planes municipales.

También, ahondar en las campañas educativas y la adecuación de las infraestructuras. A su juicio, reivindicar la importancia de la persectiva de genero "es un reto que tenemos que abordar".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha entendido que, desde el PSOE, "tratan de instrumentalizar a las mujeres con la excusa de la igualdad de subvención".

"Vox es el partido que más protege a las mujeres, frente a quienes las utilizan para un enfrentamiento de sexos", ha dicho considerado: "Que ustedes hablen de igualdad envejece igual de mal que el lema soy feminista porque soy socialista".

La popular Maria Teresa Antoñanzas les ha dicho a los diputados socialistas que han cogido "cifras aisladas" y les ha acusado de "oportunismo político".

Ha afirmado que las subvenciones se conceden con "criterios deportivos", teniendo en cuenta cuestiones como los desplazamientos. "Mientras siguen en este relato", les ha dicho a los socialista, "el Gobierno riojano seguirá apostando por el deporte femenino con rigor"

"Si analizamos categorías, la que tengo razón soy yo", le ha espetado Somalo. La proposición no de ley ha sido apoyada, además de por el PSOE, grupo que ha presentado la iniciativa, por IU, pero no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PP y Vox.

En ella se pedía instar al Gobierno de La Rioja a implementar, de la manera más inmediata posible, las acciones necesarias para garantizar la igualdad de todos los equipos femeninos riojanos en la asignación de subvenciones a clubes de referencia, paliando la actual discriminación que afecta al equipo femenino del Sporting La Rioja de balonmano respecto de la subvención que recibe el equipo masculino de referencia que se encuentra en su misma categoría.

También, reiterar su voluntad y compromiso para combatir la asimetría de género existente todavía en el ámbito del deporte riojano y trabajar por la incorporación real y plena de la mujer a la actividad deportiva.

Junto a esto, instar al Ayuntamiento de Logroño a implementar, de la manera más inmediata posible, las acciones necesarias para garantizar la igualdad de todos los equipos femeninos riojanos en la asignación de subvenciones a clubes de referencia, paliando la actual discriminación que afecta a los clubes/equipos femeninos del Sporting La Rioja de balonmano y el Unibasket de baloncesto respecto de las subvenciones que reciben los equipos masculinos de referencia que se encuentran en su misma categoría.

Junto a esto, también al Ayuntamiento de Logroño, reiterar su voluntad y compromiso para combatir la asimetría de género existente todavía en el ámbito del deporte riojano y trabajar por la incorporación real y plena de la mujer a la actividad deportiva.