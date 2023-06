El PP gana el voto de los riojanos en el exterior y se mantiene el reparto de escaños del domingo

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

La Junta electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha validado 1.009 de los 1.408 votos de los riojanos residentes en el extranjero, el conocido como voto CERA, según ha informado el presidente de la misma, Javier Marca, que ha señalado que 399 se han declarado no válidos. El escrutinio hace que el PP logre 352 votos, por 272 de PSOE, 132 de Vox y 82 de Podemos IU.

Por su parte, PACMA ha obtenido 38; por 32 de 'Por La Rioja'; 31 de PR+ España Vaciada; 23 de Ciudadanos; y 13 ha logrado Vinea.

Con estos resultados, y con la confirmación oficial del escrutinio del domingo, el reparto de escaños sería el mismo del domingo, tras abrirse las urnas, es decir, el PP mantiene sus 17 diputados, 12 el PSOE, y dos cada uno Podemos IU y Vox.

Estos datos se han conocido en un largo conteo de votos de los riojanos residentes en el exterior, que se ha iniciado a las 08,00 horas y ha finalizado pasadas las 13,15 horas, una vez que se ha solventado una reclamación por 26 votos anulados en primera instancia que después se ha comprobado su validez.

Finalmente, Marca ha señalado que los 399 votos no válidos lo han sido "por no remitir copia del DNI, pasaporte o del documento de identidad admitido", así como "no remitir la papeleta; estando toda la documentación bien, pero faltando dicha papeleta". Además, "hemos encontrado papeletas fuera de sobre, y en otras ocasiones venía con sobre no oficial sin sello consular".

Como curiosidad, por primera vez, los votantes podían descargar la papeleta de voto en sus domicilios o en el propio Consulado.