PP pide más presupuesto para acabar obras A-12 en 2023 aunque a Sánchez "no le importen las infraestructuras riojanas"

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de La Rioja, Ana Lourdes González, ha criticado "un nuevo incumplimiento" de Pedro Sánchez con las infraestructuras riojanas, en concreto, con la Autovía del Camino cuyas obras "deberían terminar hoy" pero, desde el PP indican que "con todos los retrasos que llevan no terminarán hasta 2025". Ante ello exige más presupuesto para poder acabar las obras este mismo año.

Desde el PP piden así que se realice una modificación presupuestaria para incrementar la partida destinada a las obras de la A-12 para que finalicen en 2023. A la vez, Ana Lourdes González pide que se concluya la redacción del Modificado que se está realizando "este mismo mes de marzo" para que "se aprueba y se ejecute con el fin de que no se acumulen más retrasos".

Además, también solicita a la presidenta riojana, Concha Andreu, "que pida explicaciones a Pedro Sánchez por todos estos retrasos y le exija un mayor compromiso presupuestario".

Para la senadora del PP, los actos demuestran que "a Pedro Sánchez no le importa La Rioja ni sus infraestructuras".

Como ha explicado, hoy, 14 de marzo, "puede que para los socialistas sea un día más pero es una fecha marcada en el calendario porque anunciaba el final de las obras de la A-12". Lo cierto es que "a día de hoy las obras no han terminado y ni sabemos cuándo lo harán".

La senadora ha explicado que el plazo de ejecución de la Autovía del Camino se estableció en 36 meses contados tras la firma del acta que tuvo lugar el 13 de marzo de 2020. "Según el contrato deberían finalizar hoy, 14 de marzo de 2023", ha insistido.

INCUMPLIMIENTOS

"Pero hoy en lugar de celebrar la apertura al tráfico de esa infraestructura riojana que se convertirá en la principal vía de comunicación de La Rioja y Navarra con Madrid y el centro sur de la península, debemos denunciar este nuevo incumplimiento por varias razones", ha indicado.

Así, ha enumerado, en primer lugar hay "incumplimientos" porque "no se han destinado los recursos económicos necesarios para ejecutar las obras en el plazo previsto".

En este sentido, explica, "las obras se adjudicaron por 72,4 millones de euros y a día de hoy el Gobierno de España nos dice que sólo se han ejecutado un 48 por ciento de ellos, es decir, 35 millones de euros. Menos de la mitad del presupuesto de ejecución".

De esta manera "queda por ejecutar el 52 por ciento del presupuesto, 37 millones" pero "los 'PGE' para 2023 solo incluyen una partida de 12,7 millones". De esta manera, critica González, "incluso la proyección presupuestaria ya marca 2025 como fecha de finalización de la obra, sin tener en cuenta el Modificado redactado posteriormente y que, seguramente, incremente todavía más el plazo".

Además "no se cumple porque no ha habido voluntad política de ejecutarla como la licitó el PP", ha asegurado. Al respecto, recuerda, "en julio de 2017, Rajoy aprobó el proyecto de construcción con todos los trámites necesarios para licitar las obras en 2018 pero la moción de censura de aquel momento lo impidió".

Así, prosigue, "el Gobierno de Sánchez no las adjudicó hasta 2019 y no se iniciaron las obras hasta 2020 retrasando así todavía más su ejecución" y, además, "en los 'PGE' no se han destinado las cantidades que anualmente se necesitaban para finalizar las obras en el plazo previsto".

De esta manera, incide Ana Lourdes González, "se ha incluido menos de la mitad de las cantidades que eran necesarias para ejecutar las obras y el único responsable es Pedro Sánchez".

EN LA RIOJA, "SILENCIO Y CONDESCENDENCIA"

También ha señalado "el silencio y la condescendencia" de la presidenta riojana, Concha Andreu, "que es muy desleal con los riojanos al no ser capaz de exigir el cumplimiento del contrato y la finalización de las obras en plazo. No hemos escuchado ni una sola reclamación".

"Una vez más Andreu ha permanecido muda ante la falta de compromiso de Sánchez y ha permitido que ese dinero necesario se destinara para pagar los favores para que permaneciera en la Moncloa".

Desde el PP critican además que desde el PSOE se nos dijera "que las obras iban a buen ritmo" pero lo cierto es que "a falta de unos meses para finalizar el plazo de ejecución anunciaron un Modificado por 20 millones de euros".

MODIFICADO

El Modificado fue por la aparición de unos restos arqueológicos pero, como indica la senadora, "la necrópolis de Grañón apareció en marzo de 2020 y el Modificado lo han presentado hace cuatro meses: ¿Por qué se ha retrasado tanto esa redacción?". En realidad, ha dicho, "tenemos muchas preguntas pero muy pocas respuestas".

Por todo ello, ha terminado, "hoy es un día muy triste para todos aquellos riojanos que utilizan esta carrera porque las obras continúan y creemos que lo harán dos o tres años más".