El PP pide el voto a los arnedanos porque es "transcendental para poner fin al sanchismo y recuperar España"

Visita de candidatos del PP a Arnedo - PP LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres del PP de La Rioja al Congreso, Mónica Árceiz, y los candidatos uno y dos al Senado, Javier Merino y Mar San Martín, se han trasladado este lunes hasta Arnedo, acompañados por el presidente local del PP, Jesús Rubio, para pedir el voto a los arnedanos "porque el 29 de noviembre es trascendental para poner fin al sanchismo, poner punto y aparte y empezar de nuevo todos unidos", ha asegurado Arceiz.

La candidata al Congreso ha considerado que "cada vez son más los españoles que están convencidos de que hay que decir basta ya y poner fin al sanchismo";, pero ha querido dirigirse hoy "a aquellos que todavía tienen dudas", a quienes les ha preguntado retóricamente si "de verdad este gobierno les ha dado lo que ellos esperaban. La respuesta segura es no -ha enfatizado Arceiz- porque no se lo ha dado a nadie".

Por ello, ha solicitado a los indecisos que se lo piensen y "den una oportunidad al único que puede recuperar y regenerar España, que es Alberto Núñez Feijóo".

Merino, por su parte, ha defendido "la importancia de la coherencia y de la palabra en la política", señalando que "ambos aspectos son precisamente lo que ha fallado en Pedro Sánchez y sus ministros durante estos ocho años".

En clave regional, Merino se ha referido a las infraestructuras en La Rioja, recordando que, precisamente, la semana pasada Sánchez llegó a Arnedo vía aérea "porque no pudo venir ni en tren, que sale mal y tarde, ni por la autopista con los enlaces sin acabar, a pesar de lo cual vendió en Arnedo el apoyo a las infraestructuras de comunicación en La Rioja, que recordemos, sigue siendo la única comunidad autónoma sin autovía con Madrid".

Por todo ello, Merino ha insistido en la necesidad de contar con "un gobierno como el del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo para que nuestra comunidad vuelva a ser importante y a estar en el mapa de las comunicaciones".

Y Jesús Rubio ha recordado que en estas elecciones "nos jugamos mucho porque España no puede más y los españoles tenemos que decidir si queremos seguir con un gobierno de Sánchez, que está acorralado por los diferentes escándalos de corrupción, o queremos un gobierno decente, que nos devuelva la seguridad y también la confianza".

Así ha finalizado haciendo un llamamiento a todos los arnedanos "para llenar las urnas de votos del PP y hacer posible el cambio que necesita España".