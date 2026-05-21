El PP rechaza en el Parlamento el Plan de Vivienda aunque lo apoye el Gobierno riojano: "No nos fiamos"

La 'popular' Catalina Bastida - PP

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado hoy, en el pleno de la Cámara riojano y en boca de la diputada Catalina Bastida, el Plan de Vivienda estatal, aunque lo apoye el Gobierno riojano, alegando: "No nos fiamos".

El Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida ha presentado hoy, en el pleno de la Cámara riojana, una proposición no de ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a destinar íntegramente los recursos económicos que le correspondan (119 millones de euros) en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a políticas públicas de vivienda.

El diputado de IU Carlos Ollero ha defendido la iniciativa señalando que la situación de la vivienda "continúa deteriorándose de manera preocupante, y las medidas puestas en marcha no están sirviendo".

De esta forma, ha dicho, "han aumentado los desahucios un catorce por ciento, siguen incrementándose los precios y La Rioja es la comunidad autónoma con más aumento en el precio del alquiler en el último año".

Para Izquierda Unida, el Plan de Vivienda estatal "no es el ideal" porque da "demasiado protagonismo al negocio y no apuesta por la contención de precios".

Pero sí lo ha visto como "una oportunidad si se aprovecha" y, por eso, ha considerado que "La Rioja no puede permitirse renunciar a un solo euro, ni a estos recursos, por motivos ideológicos".

La proposición no de ley pedía destinar los recursos del plan a ampliar el parque público de vivienda con alquiler asequible y social (no tienen que ser de nueva construcción, ha dicho Ollero); una solución a los jóvenes para ayudarles en el esfuerzo; gestión sin cesiones, "para evitar lo que ha pasado en Logroño"; e instar al Gobierno de España a ampliar la financiación.

"Vamos a votar en contra", ha replicado la 'popular' Catalina Bastida, afirmando que, en la Conferencia Sectorial, las comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, "lo han apoyado porque hay que apoyarlo"; pero, ha añadido: "Aquí no, porque todo lo que dice el sanchismo se puede convertir en humo".

Durante el debate, el socialista Sergio Martínez Astola ha dicho coincidir con el espíritu de la iniciativa de IU, aunque ha advertido de que son medidas que "ya están recogidas en el propio Plan de Vivienda" estatal.

Éste, ha dicho, recoge "más ayudas para jóvenes, apoyo para familias trabajadoras, y más recursos para personas vulnerables".

Desde Vox, Hector Alacid ha rechazado el espíritu del plan por contener "más intervención, más burocracia y más control público". "Todo público, todo controlado por la Administración y ninguna iniciativa privada, pues es que defendemos lo contrario", ha dicho.