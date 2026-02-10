PP saca adelante un acuerdo histórico en la UE para reforzar la financiación y competitividad del sector vitivinícola

Archivo - Una viña en La Rioja con los colores del otoño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha liderado la adopción del Paquete Vino en el Parlamento Europeo, con 625 votos a favor, y apenas 15 en contra y 11 abstenciones. Un acuerdo histórico que permitirá a los viticultores contar con herramientas concretas para afrontar la crisis y reforzar la financiación y competitividad del sector vitivinícola, han señalado en una nota de prensa.

La eurodiputada del PP Esther Herranz García, negociadora principal del informe, ha subrayado que el texto, que había sido previamente aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura, "representa una respuesta oportuna y efectiva a la crisis que atraviesa el sector vitivinícola", y valoró muy positivamente la cooperación constructiva que ha permitido cerrar el acuerdo en un plazo reducido que permitiese la entrada en vigor de las medidas lo antes posible.

En este sentido, Herranz ha explicado que el Parlamento ha reforzado una propuesta que ya partía de una buena base, introduciendo medidas clave para garantizar la igualdad de oportunidades entre los viticultores de los distintos Estados miembros. Entre ellas, ha destacado que el acuerdo permite financiar con fondos europeos medidas como el arranque permanente de viñedo así como la financiación al 100% de intervenciones colectivas frente a enfermedades altamente contagiosas del viñedo, reforzando la protección sanitaria del sector.

La eurodiputada riojana ha puesto también la eliminación del 2045 como año para el final del actual sistema de autorizaciones de plantación de viñedo. Desde el Parlamento Europeo se ha conseguido que no exista una fecha en el horizonte para el fin de este modelo sino revisiones periódicas.

En materia de promoción, Herranz ha resaltado que, en línea con la posición del Parlamento, las campañas podrán extenderse hasta nueve años, con aportaciones de hasta el 90 por ciento de los costes para pequeños operadores, y la nueva definición de terceros mercados permitirá dividir los grandes mercados por regiones, facilitando una promoción más eficaz y adaptada a cada destino.

APOYO AL ENOTURISMO Y ETIQUETADO ALCOHOL REDUCIDO

Además, el acuerdo refuerza las ayudas al enoturismo, proporcionando incentivos a los productores para diversificar su actividad y atraer a más visitantes a sus bodegas, contribuyendo así a mejorar la rentabilidad y visibilidad del sector. El texto aprobado también introduce mejoras para adaptarse a nuevas demandas del mercado.

En este sentido, Herranz ha destacado que se ha corregido la propuesta inicial sobre los vinos parcialmente desalcoholizados, que podrán etiquetarse como "reducidos en alcohol", en lugar de la denominación original de "light", ofreciendo mayor claridad al consumidor y seguridad a las bodegas.

"Con este acuerdo, Europa responde con herramientas concretas a los retos del sector, refuerza la competitividad de nuestros productores y les ayuda a adaptarse a las nuevas demandas del mercado", señaló Herranz, quien confió en que, tras el respaldo mayoritario de la Cámara, los Estados miembros apliquen las nuevas medidas cuanto antes.

Finalmente, la eurodiputada del PP, ha agradecido el trabajo del Comisario Hansen a la hora de presentar la propuesta de manera rápida así como de los colegisladores que han hecho posible cerrar rápidamente este acuerdo histórico en beneficio del sector vitivinícola europeo, se mostró satisfecha del resultado de los trabajos.

APOYO A LA DIETA MEDITERRÁNEA Y A LAS ZONAS RURALES

Por su parte, Carmen Crespo ha destacado que el paquete del vino "es una buena norma para apostar por el vino, por las zonas rurales y por la dieta mediterránea en Europa". Ha subrayado la importancia de dar oportunidades a un etiquetado simplificado, "especialmente en Jerez, facilitando la promoción de uno de los mejores vinos del mundo" y mejorando la coordinación dentro del sector, incluyendo el consumo de vino parcialmente desalcoholizado.

Ha añadido que la norma permitirá reforzar la capacidad futura del sector vitivinícola y de las zonas rurales, especialmente a través de programas sectoriales y de un marco financiero específico hasta 2028, garantizando que los productores europeos puedan mantener calidad, competitividad y sostenibilidad.

Finalmente, Elena Nevado ha subrayado que el paquete del vino "refuerza nuestro compromiso con un consumo moderado, enmarcado en la dieta mediterránea, reconocida por sus beneficios para la salud cardiovascular". Señaló que las políticas europeas deben "basarse en la evidencia científica, evitar enfoques simplistas o punitivos, respetar nuestras tradiciones y proteger a quienes producen con calidad y consumen con responsabilidad".

Ha añadido que la promoción de la salud y la defensa del sector vitivinícola "no son objetivos contrapuestos, sino complementarios", y que deben abordarse de manera coherente y respetuosa con la diversidad cultural y social de la Unión Europea.