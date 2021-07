El PP tilda de "fracaso" las últimas ayudas de la ADER ante las escasas solicitudes y pide un paquete "realmente eficaz"

De las 43.354 empresas potenciales beneficiarias de ayudas por valor de 32,5 millones, sólo 2.370 las han solicitado, un 5,4% del total

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha valorado como un "fracaso" la gestión de la última convocatoria de ayudas de la ADER porque "no ayudan, no interesan y no sirven ni a las empresas, ni a los autónomos ni las pymes".

"Ésta es una prueba más del fracaso en las políticas que diseña el Ejecutivo de Concha Andreu y que pone de manifiesto que el Gobierno de La Rioja no conoce la problemática de estas empresas porque diseñan ayudas desde los despachos. No sirven y eso se demuestra por la escasa repercusión que están teniendo".

Jesús Ángel Garrido ha hecho referencia, en concreto, a la última línea de ayudas tramitada por el ADER de Apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, cuyo plazo de presentación acabó la primera semana de julio, dirigidas al pago de deudas empresariales generadas entre marzo de 2020 y mayo del 2021.

"Unas ayudas a las que podían acceder 43.354 empresas que cumplían los requisitos para solicitar la subvención pero ante la que solo lo han hecho 2.370", ha indicado. El importe global de estas ayudas es de 32,5 millones de euros.

"Esto en sí mismo es muy significativo del fracaso del diseño de estas ayudas realizadas por el Gobierno de La Rioja y además es más evidente si esa línea de ayudas se compara con otras líneas recientes ya que con más del doble de dotación económica de convocatorias precedentes, como las contempladas en el Plan de Rescate de 2020 o el Plan de Emergencia de febrero de 2021, las solicitantes se reducen más de la mitad".

En este punto, ha detallado, el Plan de Rescate de 2020, que tenía 15 millones de euros en ese proceso, contó con 4.111 solicitudes y el Plan de Emergencia 2020 tenía 12 millones de presupuesto y contó con 5.629 inscripciones.

Con todo ello, ha indicado, "se demuestra la incompetencia de la gestión del Gobierno de La Rioja y, en concreto, a las políticas públicas de ayudas al tejido empresarial riojano".

A juicio de Garrido esto demuestra "el total desconocimiento de la mala situación por la que están atravesando las empresas".

Por ello, Garrido cree que Concha Andreu "insulta a la inteligencia de los riojanos al hablar de consenso cuando diseña ayudas importantísimas que luego no se solicitan por la inmensa mayoría de las personas interesadas. Hablamos de que no hay diálogo. No se puede decir que hay un plan de ayudas cuando solo el 5,4 por ciento de las empresas que podían haberlo solicitado lo han hecho".

Ante esta situación, Garrido ha indicado que "tras el escaso de solicitudes planteadas es más que probable que no se agote el total del importe presupuestado (32,5 millones) y ante ello ha pedido que "el Gobierno cuantifique cuánto dinero va a quedar disponible, en segundo lugar, diseñe otro plan de ayudas para aprovechar este dinero que no va a poder ser utilizado y, finalmente, que cambien los criterios de las ayudas porque si volvemos a caer en el mismo error tendremos el mismo resultado".

"Exigimos a Andreu un plan de ayudas que sea realmente eficaz", ha indicado y, por tanto, "hemos registrado preguntas escritas al Gobierno porque queremos que nos responda qué tipos de empresas han solicitado estas ayudas, cuántos tributan por el régimen de módulos, la previsión del importe que se va a pagar en las solicitudes y, finalmente, saber el importe sobrante".

Finalmente, Jesús Ángel Garrido ha recordado que, tal y como establece el Decreto que regula este fondo de ayudas, "no podrá concederse ninguna ayuda directa pasado el 31 de diciembre de 2021" por lo que "hay que actuar ya para beneficiar al mayor número de empresas, autónomos y pymes posibles".