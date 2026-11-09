PP: "Transportes ha ignorado las demandas de La Rioja en su muy deficiente planificación de la permeabilidad de AP-68"

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja ha asegurado este lunes que "el Ministerio de Transportes ha ignorado reiteradamente las demandas de La Rioja en su muy deficiente planificación de la permeabilidad de la AP-68, que se va a materializar este próximo miércoles, 11 de noviembre, en los 124 kilómetros de todo su tramo de recorrido por suelo riojano, de Este a Oeste, entre los términos municipales de Alfaro y Haro".

Esta liberalización "llega con numerosas tareas pendientes por parte de un Gobierno de España que ha sido incapaz de atender el Pacto por las Infraestructuras aprobado por unanimidad en el Parlamento de La Rioja, que el 15 de marzo de 2018 pidió oficialmente al ejecutivo central construir nuevos enlaces para asegurar la vertebración de la AP-68 con el resto de la región en Alcanadre, San Asensio, Aldeanueva de Ebro, Ollauri y la LR-285".

Dicen desde el PP que "fue aquel un acuerdo adoptado hace ya dos legislaturas como pacto social y de comunidad para marcar una hoja de ruta en transportes y accesos, sin embargo, el Gobierno central socialista ha vuelto a hacer oídos sordos al clamor de toda una región, al igual que ha sucedido también con el resto de reivindicaciones en materia de infraestructuras ferroviarias o aeroportuarias".

"La falta de concreción e información oficial sobre los nuevos enlaces que estarán operativos a partir del 11 de noviembre, preocupa sobremanera a los alcaldes de muchos municipios riojanos, que temen quedarse aislados. Precisamente por ello, comparten la tesis del Gobierno de La Rioja que considera imprescindible que el ministerio impulse, sin más retrasos, las actuaciones necesarias para completar y poner en servicio los enlaces previstos", añaden.

Mientras tanto, "el PSOE riojano, a través de Javier García, portavoz oficial de Pedro Sánchez en La Rioja, vuelve a preferir alinearse con el Gobierno del PSOE de las mordidas y el del "bingo en Logroño" antes que sumarse al interés general de su propia comunidad autónoma".

"Lo que no ha hecho este lunes el desmemoriado Javier García es recordar la intervención del entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de los Deportes de Logroño, durante la campaña electoral de mayo de 2003, en la que, dirigiéndose a Quico Martínez Aldama, entonces secretario general del PSOE de La Rioja, pronunció la siguiente frase: "Quico, cuando llegue a La Moncloa hablaremos de ese peaje, que es tan injusto"", aseguran los 'populares'.

Una referencia "que aludía a la AP-68 y al compromiso de abordar su situación desde el Gobierno de España, pero que, una vez en La Moncloa, pasó a formar parte del baúl de los recuerdos donde reposan tantas falsas promesas y compromisos socialistas".

Hoy, a dos días de la supresión de los peajes, "recordamos al PSOE riojano que no solo basta con liberar la autopista, un hito que sin duda es una muy buena noticia para nuestra comunidad autónoma".

También "es necesario garantizar que la infraestructura responda a partir de ahora a una verdadera vertebración y comunicación del territorio para no condenar al aislamiento a muchos pequeños municipios de La Rioja que ven en la permeabilización de la futura A-68 una nueva oportunidad para poder seguir luchando contra la despoblación".