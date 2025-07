El PP ve un Gobierno "creíble, que cumple y da confianza" a pesar "de las mismas críticas de siempre de la oposición"

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular de La Rioja, Cristina Maiso, ha valorado de forma "muy positiva" la gestión del presidente riojano, Gonzalo Capellán, en esta legislatura porque ha demostrado que "tiene credibilidad y confianza. Cumple sus compromisos, su palabra y se demuestra con acciones solventes".

Todo ello -ha dicho- "a pesar de las críticas de la oposición que, como se han visto en el debate, han sido las que siempre escuchamos. No hay nada nuevo. Presente lo que presente Capellán, se enfurruñan y dicen a todo que no. No quieren oír a este Gobierno".

Frente a esta situación "nosotros oímos sus quejas pero esperamos que presenten alternativas o medidas que, sobre todo, que sean para mejorar".

Cristina Maiso ha realizado estas declaraciones en sede parlamentaria durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región que comenzó ayer con la intervención única del presidente riojano, alrededor de dos horas, para explicar su gestión. Un presidente del que, además, ha dicho, que "su ilusión está intacta. Seguirá trabajando en hacer de La Rioja una tierra próspera y más fructífera, lo que los riojanos se merecen".

El Grupo Parlamentario Popular, en voz de Maiso, ha defendido el trabajo de Capellán porque "ha implementado, y se ha demostrado así, acciones solventes y rápidas también para situaciones imprevistas que necesitaban que tuvieran respuestas aunque no estuvieran en el programa electoral".

El presidente -prosigue- "ha hecho una buena gestión de las políticas públicas, fundamentalmente en las más sensibles, en sanidad, educación, políticas sociales y vivienda. Hay una fortaleza económica y social y una administración más ágil y cercana al ciudadano, más eficaz, eficiente y todo ello, además, bajando los impuestos a los ciudadanos".

Maiso ha asegurado que, como es de rigor, "el presidente rinde cuentas con transparencia y claridad. Algo lógico y necesario en un estado de derecho" aunque, como ha matizado, "entendemos que sorprenda porque Sánchez no los hace".

"SIN SECTARISMOS NI LÍNEAS ROJAS"

En su discurso, la portavoz 'popular' advierte también de que Gonzalo Capellán gobierna "sin sobresaltos, sin cesar a altos cargos, con seriedad, con rigor, desarrollando su programa de buen gobierno y contando con todos. Sin sectarismos, sin líneas rojas, sin muros ideológicos...".

Como ha dicho, "claro que ha sido previsible porque cumple lo que se espera de él. Es leal y reivindicativo cuando hay problemas que afectan a los riojanos y sigue con su voluntad de desarrollar y cumplir las acciones anunciadas y los programas para mejorar la vida de los riojanos".

Desde que llegó al Ejecutivo -prosigue- ha mejorado la situación "que dejó" el PSOE "que desincentivó el emprendimiento, el crecimiento económico, abandonó a los autónomos... en estos dos años se ha generado una ccaa con mayor fortaleza económica y social pese a todo aquello y pese a que no hay presupuestos generales del estado".

"El PP ha hecho que el PIB crezca en un 3,3 por ciento en el cuarto trimestre de 2024, ha implementado medidas que han permitido que se paguen menos impuestos y mejoremos en el ranking de competitividad fiscal".

Sobre la financiación autonómica, ha indicado, "no queremos ser más y menos que nadie, queremos ser iguales. No debe servir para que Sánchez siga en Moncloa".

MEDIDAS

Así las cosas, apunta, "pese a las alarmas del PSOE hemos recaudado un 12,2 por ciento más, 180 millones de euros más para los riojanos, fruto del fomento de la actividad económica y no a la asfixia a las que nos sometía el PSOE. Hemos reducido el IRPF, hemos eliminado el impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, hemos compensado por los intereses de las hipotecas, en las prácticas deportivas, hemos deducido al 4 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la reducción de los gastos consecuencia de fallecimiento por la triste enfermedad de ELA, todo ello lo hemos hecho".

En Salud "a pesar de lo que digan, hemos incrementado su presupuesto en un 10 por ciento, y "lo volveremos a subir en 2026". Como reconoce "la falta de profesionales de la que tanto habla la oposición no solo afecta a La Rioja y, sobre el grado de Medicina "será un centro neurálgico en investigación".

Ha relatado también las inversiones en centros de salud y "la reducción en las listas de espera".

En dependencia ha querido destacar el futuro centro para personas con discapacidad del CERMI y recuerda que "la reducción de los tiempos de espera en dependencia es obra del PP igual que lo será la atención personalizada y presencial para mayores en la concha del Espolón o en oficinas de atención al ciudadano de diferentes municipios para ayudar a los mayores en sus gestiones".

También ha hablado del trabajo en la lucha contra la violencia de género, en medidas de igualdad y la "calidad de la educación riojana. Sabemos que hay mucho que mejorar pero apóyennos".

UN GOBIERNO "QUE ESCUCHA A TODOS"

Finalmente recuerda que este Gobierno "ha escuchado a todos y ha procedido a la simplificación administrativa y agilización de los proyectos de inversión. Con impuestos bajos, con una administración ágil y rápida, con suelo industrial, con ayudas a los autónomos, con incentivos... así seguiremos trabajando". También con ayudas a agricultores y ganaderos y apoyando a todos los alcaldes y nuestros pueblos sin excepción".