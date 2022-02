El PP ve "con preocupación" la "provisionalidad" sobre las terrazas en Logroño y pide revisar la ordenanza

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha afirmado este martes que ve "con preocupación" la situación de "provisionalidad" en la que se encuentran las terrazas de la ciudad, por lo que ha acusado el Gobierno local de "un nuevo incuplimiento" ante el que ha reclamado la revisión de la ordenanza correspondiente y ayudas al sector.

Como ha señalado en rueda de prensa el portavoz 'popular' Conrado Escobar, "la pandemia ha permitido que los logroñeses redescubramos los espacios públicos en toda su extensión, pero, a la vez, vemos con preocupación que el PSOE continúe sin aclarar el futuro de las terrazas en Logroño".

"No hay regulación, no existen unos criterios, todo está marcado por la provisionalidad. Y están, además, incumpliendo una vez más sus propios compromisos, porque dijeron que este asunto iba a estar resuelto en este trimestre. Pero estamos ya en febrero, y las decisiones que se deben tomar al respecto, como la revisión de la ordenanza, van a ir más allá de estos primeros meses del año", ha lamentadop.

A juicio de Escobar, "no hay un trabajo que permita decir que se está revisando la ordenanza, ni siquiera, y eso es lo peor, ha habido ninguna reunión con el sector, que está en una situación de abandono, como muchos otros, algo con lo que perdemos todos, Logroño, los logroñeses, los visitantes, y, desde luego, el sector".

Ha considerado que "no existe ningún criterio jurídico, ni estético ni urbanístico, ni de ningún tipo sobre las terrazas, todo es improvisación y provisionalidad, mientras que el tiempo para actuar se escapa".

"Para lo que sí tiene tiempo -ha criticado- es para consolidar lo que decían que iban a abandonar, las 'Calles Abiertas', mientras tienen al sector sin poder tomar decisiones. Y a los peatones y conductores, con el transitar por la ciudad muy difícil".

Por eso, Escobar ha subrayado que "la conclusión de todo esto es un desorden absoluto en la ciudad, con zonas donde las terrazas lo ocupan todo y pueden molestar; sin una mínima uniformidad en las terrazas como sería deseable y como se comenzó ya en la anterior legislatura; con un impacto para los hosteleros que puede ser grande, porque no saben cuándo ni cómo intervenitr; y con la accesibilidad cada vez más difícil".

Ha puesto como ejemplo el de otras ciudades "como Madrid", que ya han trabajado este asunto. Y, por ello, ha pedido al Gobierno municipal "que, sobre la base de la convivencia, ponga una fecha ya para acabar con tanta indeterminación".

A ello ha sumado la creación de una mesa de trabajo "que pueda auspiciar un plan más allá del sector, pero aportando seguridad jurídica, lo que solo se logra modificando la ordenanza y ajustándose a una uniformidad estética, a la accesibilidad y a una reducción del impacto acústico", para lo que ha reclamado que "el Gobierno local arrime el hombro y dé ayudas".

Por su parte, la concejala del PP Patricia Lapeña ha incidido en que "en otras ciudades ya se lleva tiempo trabajando" en este asunto, y ha vuelto a poner el foco en Madrid, "donde se comenzó con la modificación de la ordenanza en verano de 2021, y se ha aprobado ahora, en este pasado mes de enero".

"Si en Logroño no se ha empezado aún a tramitar, puede que ni siquiera llegue a estar la ordenzanza modificada para el próximo verano. Una modificación necesaria no por capricho, sino para adaptarse a las necesidades de la ciudad. Logroño se está quedando atrás, algo que no nos podemos permitir por la incapacidad del Gobierno local. Es una cuestión de tiempo y de voluntad", ha finalizado Lapeña.