PP y Vox piden la declaración de Bien Cultural de las plazas de toros de Haro y Calahorra

Archivo - Los diputados de Vox Héctor Alacid y Ángel Alda - Antonio Muñoz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy una proposición no de ley de Vox, a la que se ha unido el Partido Popular, por la que pide al Gobierno riojano la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de las plazas de todos de Haro y Calahorra.

La iniciativa, que ha contado con la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida, ha sido defendida por el portavoz de Vox, Ángel Alda, quien ha resaltado el valor de la tauromaquia por su impacto en la tradición y por ser actividad generadora de empleo y riqueza.

Ha sumado que los elementos arquitectónicos de las plazas de toros representan "un testimonio de patrimonio" y son "auténticos monumentos".

Alda ha defendido que las plazas de todos de Haro y Calahorra reunen valores culturales que merecen ser preservados, señalando que la plaza de toros de Haro es uno de los cosos más antiguos de La Rioja, cuya construcción data de del año 1886.

La de Calahorra, ha relatado, cuenta con más de un siglo de vida. Ambas tienen características y valores formar parte del registro artístico.

El socialista Jesus María Garcia, que ha querido usar el voto en contra, le ha pedido a Alda "de taurino a taurino" que, cuando hable de la tauromaquia, use datos reales.

Así, ha rechazado que sea "percibida por la sociedad como algo cultural", dado que, ha cifrado, un 95 por ciento de la población no va a un festejo, un 92 por ciento si se incluyen los encierros.

Por otro lado, ha visto que para saber si es preciso proteger estas plazas hace falta un informe técnico que diga "si ese edificio tiene algo que lo distingue de otros".

El diputado de IU Carlos Ollero ha indicado haber "estudiado" las características de las plazas de toros y ha dicho que, "sinceramente", no había encontrado "ni un sólo argumento para apoyar su declaración como Bien de Interés Cultural" ni desde el punto de vista arquitectónico, ni jurídico, ni social.

"Creemos que esta iniciativa es un subterfugio para defender la tauromaquia, una actividad que depende de lo que en Vox llamaría paguitas de las administraciones y, si no, desaparecería porque está en contradicción de valores avanzados que cada vez admiten menos el maltrato animal", ha dicho.

El 'popular' Antonio Eguizábal ha mostrado sus dudas a que se nombre Bien de Interés Cultural estas plazas, considerando que se había presentado la iniciativa sin ponerse en contacto con los ayuntamientos.

El más "importante paso", ha visto, es que los ayuntamientos estén de acuerdo y la de Calahorra, por ejemplo, tiene previsto someterse a una "importante" remodelación para realizar todo tipo de actos todo el año.

Además, se ha preguntado por qué no la de Alfaro, la de Aldeanueva o la de Cervera, que es, ha señalado, la más antigua. De este modo, se ha preguntado "qué criterios" han seguido los de Vox para incluir unas y "dejar otras fuera".

No obstante, se ha mostrado "plenamente consciente del arraigo" de la tauromaquia y ha apoyado su defensa.