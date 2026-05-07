PP y Vox rechazan una PNL de IU para colocar la bandera LGTBI+, impulsar programas y desarrollar la Ley Trans

IU reclama al Gobierno riojano que convierta en "prioritaria" la lucha contra los accidentes laborales - IU

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentario del Partido Popular y Vox han votado hoy en contra de una proposición no de ley, iniciativa de Izquierda Unida, para colocar la bandera LGTBI+ en el Parlamento en el Día contra la Homofobia, impulsar programas y desarrollar la Ley Trans.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero, quien he señalado cómo en Internet han subido un 22,4 por ciento los delitos de odio.

Otros datos "significativos" apuntados por Ollero (de la Federación Estatal LGTBI+) señalan que el 54 por ciento de las personas LGTBI+ ha sufrido algún acto de odio; el 36 por ciento acoso; el 29 por ciento discriminación y el 22 por ciento agresiones.

"El odio no aparece de la nada, no es innato, nigún bebé nace odiando al diferente, se alimenta con los discursos de la ultraderecha", ha relatado al tiempo que ha mostrado "pavor" por los acuerdos que el Partido Popular ha hecho con la ultraderecha en otras comunidades.

Ha lanzado al Gobierno riojano una "pregunta muy clara, qué actos hay previstos en La Rioja para el 17 de mayo, Día Internacional contra la Transfobia y Homofobia".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha reprochado a los diputados de IU el ser "incapaces de cumplir los acuerdos", dado que hay un acuerdo de la Mesa del Parlamento que dice que "en las fachadas internas y externas no podrá colocarse papel, pancarta, soporte de propaganda o publicidad".

"Respetamos la orientación sexual pero no vamos a permitir que se intente usar a las personas homosexuales para atacarnos", ha dicho destacando que "los edificios públicos no pertenecen a ninguna ideología".

La socialista Victoria del Vigo ha resaltado cómo "queda camino por recorrer en sensibilización" y "las leyes están para cumplirlas", además de que los poderes públicos deben crear las condiciones para que así sea.

"A día de hoy, uno de los problemas mas acuciantes son los ataques por el aumento de los discursos de odio", ha afirmado señalando que "cuatro de cada diez personas" del colectivo "ha sufrido odio en redes sociales, también en La Rioja".

Ha abogado por la concienciación, sensibilización y lucha contra los discursos de odio y, por ello, ha apoyado la iniciativa que instaba a coordinar, entre el Gobierno riojano, ayuntamientos y el Centro LGTBI+ acciones de sensibilización, acompañamiento y prevención.

Ha cerrado el debate la 'popular' Catalina Bastida, quien ha querido poner por delante "el rechazo de toda forma de violencia", así como la consideración de que "no cabe en nuestra sociedad discriminación".

"Dicho esto", ha abogado por un "debate serio". A su juicio, "la honestidad es lo que diferencia a quienes hacen política de igualdad todo el año a quienes siguen un calendario de efemérides".

Ha anunciado el voto contrario "no porque" el problema "resulte ajeno" al Partido Popular, "sino porque ya se están cumpliendo" los diferentes puntos de la iniciativa "con hechos concretos y personal especializado".

Por otro lado, se ha mostrado contraria de derogar la Ley Trans, aprobada la pasada legislatura, pero también de desarrollarla, considerando necesario un debate.