El PR+ alerta del "bloqueo" del Plan General Municipal de Logroño y pide explicaciones por "incumplir los plazos"

El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha alertado del "bloqueo" del contrato encargado para redactar la revisión del Plan General Municipal y ha exigido explicaciones al equipo de Gobierno por "el incumplimiento de los plazos previstos".

Antoñanzas, en comparecencia de prensa, ha informado de que ha solicitado la comparecencia del equipo de Gobierno en el próximo pleno -se celebra el 2 de julio-, con el objetivo de que explique por qué este contrato, licitado en octubre de 2025 y con una única empresa concurrente, permanece sin adjudicar desde diciembre, pese a haber superado ya el plazo de cuatro meses que marca la legislación vigente y las propias normas internas.

"El Gobierno no puede seguir instalado en el silencio. Tiene que explicar con claridad por qué este contrato todavía no se ha adjudicado, por qué se están incumpliendo los plazos y si existe algún tipo de decisión política que esté condicionando el procedimiento", ha señalado. El portavoz regionalista ha advertido además de que esta situación "no es un hecho aislado", sino que "forma parte del modo en que este equipo de Gobierno está gestionando el Ayuntamiento y todo lo relacionado con el urbanismo de la ciudad".

URBANISMO, SIN DIRECCIÓN

Antoñanzas ha reclamado al alcalde que "asuma su responsabilidad" y "ponga orden de forma inmediata" en la Unidad de Urbanismo, que está "descabezada y saturada por sobrecarga de trabajo y puestos sin cubrir". Al respecto, el edil riojanista ha asegurado que "los puestos directivos siguen vacantes dos años después" y que "la máxima responsabilidad de la dirección recae ahora en personal adjunto".

Para Antoñanzas, "este escenario es muy favorable para el Gobierno municipal porque le permite seguir haciendo modificaciones urbanísticas sin la suficiente supervisión técnica que debería existir por la falta de personal. Parece que Escobar está más interesado en que no tengamos Plan General". Ha lamentado que "esta situación está perjudicando seriamente a la ciudad, ya que afecta a la planificación urbanística, a la organización interna del Ayuntamiento y a la gestión diaria".

UNA LEGISLATURA PERDIDA

Antoñanzas ha recordado que "el Partido Riojano ha denunciado desde el primer momento la deriva en la tramitación de la revisión del Plan General desde que comenzó la legislatura", que ha estado marcada por la "falta de transparencia, los incumplimientos de plazos, los continuos cambios de criterio y la presencia en actos del PP del anterior redactor del proyecto".

El edil ha señalado también que en el contrato anterior existían informes técnicos que recomendaban su rescisión, pero que el Gobierno municipal optó por mantenerlo, modificando criterios aprobados previamente por unanimidad para preservar la adjudicación a la empresa redactora, que ya había incumplido plazos y requerimientos técnicos.

Ha detallado que este contrato tuvo que ser rescindido posteriormente, lo que supuso una pérdida de tiempo de casi dos años en la tramitación del Plan General, sin que se exigieran responsabilidades políticas ni se impusieran sanciones a la empresa, a pesar del perjuicio generado para la administración y para la ciudad.

También ha puntualizado que "a pesar de que volvió a licitarse un nuevo contrato para redactar la revisión del Plan General, este proceso, previsiblemente, va a quedar desierto, tras acumular más retrasos e incumplimientos".

"El Plan General no puede seguir encadenando retrasos sin que se asuman responsabilidades políticas. Está en juego el modelo de ciudad por la nefasta gestión del Gobierno de Conrado Escobar, que sigue sin aclarar el futuro inmediato de este proyecto", ha concluido Antoñanzas.