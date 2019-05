El PR+ apuesta por construir "ya" en el solar de Maristas y porque los terrenos del soterramiento sirvan para su pago

Publicado 08/05/2019 12:42:42 CET

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Logroño por el Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha abogado está mañana por iniciar "ya" la construcción en la zona del solar de Maristas, que supone un "lastre" para la ciudad, "aplicando la Ley". Asimismo, ha apostado porque los terrenos del soterramiento del ferrocarril sirvan para el pago de las obras, por lo que espera que se "pueda revertir" la situación de que sean los logroñeses "los que lo estén pagando con sus impuestos".

Estas dos cuestiones han sido planteadas por el cabeza de lista de los regionalistas al Consistorio de la capital, en la presentación del programa electoral para las elecciones del 26 de mayo. De hecho, ha indicado que estos dos asuntos son condiciones a la hora de abordar futuros pactos, ya que ha señalado que la nueva Corporación "no va a ser monocolor", al tiempo que ha destacado que "no tengo problema con hablar con izquierdas o con derechas", porque "lo que me interesa son la defensa de los intereses de los logroñeses".

El candidato al Ayuntamiento ha indicado que el programa de su formación "se ha elaborado estando a pie de calle junto a los vecinos de Logroño, escuchando sus problemas y necesidades, y también sus ilusiones".

Para Antoñanzas, "los logroñeses son lo primero, por eso desde el Partido Riojano siempre vamos a defender sus intereses por encima de todo, frente a los partidos nacionales que acaban plegándose a los intereses de los grandes bancos y las constructoras, en el Partido Riojano tenemos las manos libres para defender a la ciudad de Logroño".

"APLICAR LA LEY"

En ese sentido, Antoñanzas ha puesto como ejemplo los casos de Maristas y el soterramiento, en los que, a su juicio, "los partidos con sede nacional optaron por dejar de lado los intereses de los logroñeses para cumplir con las consignas de sus siglas".

Ha abogado por "el impulso a la empresa local y riojana, la protección a nuestro comercio, pensando en el futuro de nuestra economía y en el futuro laboral de nuestros jóvenes". En concreto, y siempre desde la legalidad, ha remarcado, "apoyaremos al máximo a las empresas riojanas en la contratación municipal".

Antoñanzas ha recordado que, tal y como prometió en la pasada campaña electoral, ha seguido viviendo de su trabajo, lo que "me ha permitido estar cerca de nuestros vecinos, porque mi despacho está en la calle, y he tenido la suerte de implicarme en su día a día, en los problemas de nuestra ciudad, porque en el Partido Riojano la política se entiende como vocación de servicio", ha expresado.

ESCUCHANDO A LOS VECINOS

"Durante este tiempo en el Ayuntamiento, muchos han sido los logroñeses que se han acercado a plantearnos sus propuestas, necesidades, muchas veces con la solución en la mano y por eso les quiero dar las gracias", ha manifestado Antoñanzas, quien ha señalado que "hemos sido el grupo municipal que más veces ha salido públicamente junto a logroñeses que han querido dar la cara y han confiado en el grupo más minoritario para la defensa de sus intereses".

Antoñanzas ha asegurado que "el programa electoral lo hemos hecho escuchando a nuestros vecinos y sus ilusiones, barrio a barrio, se trata de un programa cien por cien hecho en Logroño, que pretende mejorar las prestaciones, dotaciones y servicios de cada zona de la ciudad".

El riojanista ha indicado que en el Partido Riojano "creemos en nuestras empresas, que son las que generan trabajo y riqueza aquí, creemos en nuestros jóvenes y en su futuro, creemos en nuestra cultura y en nuestras tradiciones, en el turismo en torno al vino", ha enumerado. Asimismo, se ha referido a la importancia en su programa a los servicios sociales: "Creo en una ciudad en la que no hay que abandonar a nadie, una ciudad que cuide a las personas".

El candidato a la Alcaldía ha finalizado reiterando su compromiso con Logroño y la ciudad: "Que los logroñeses tengan claro que hemos venido a cumplir con nuestra palabra"