El PR+ cree que el modelo de gestión de Escobar está "agotado" y urge a "desbloquear la situación de parálisis"

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha exigido al alcalde de Logroño que "ponga fin de manera inmediata a la improvisación permanente y a la falta de planificación que están marcando el rumbo de la ciudad".

"Tenemos un modelo de gestión agotado que mantiene a Logroño paralizada, sin proyecto de futuro, con pérdida de competitividad y con unas infraestructuras cada vez más deficitarias", ha afirmado.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha criticado que el Gobierno municipal cerró el año 2025 trasladando al Consejo Consultivo de La Rioja la nulidad por inexistencia de crédito de once expedientes tramitados para el pago de deuda municipal por un importe total de 2,5 millones de euros. "Entendemos que es una situación muy grave que evidencia una gestión presupuestaria irresponsable y que, además, se ha tramitado en plenas navidades para no informar a la ciudadanía", ha asegurado.

Antoñanzas ha recordado que "ya advirtió de esta situación en el Debate del Estado de la Ciudad" y que "el importe se pagaría recurriendo a la venta del patrimonio municipal de suelo, hipotecando el futuro de la ciudad, como consecuencia de un presupuesto aprobado con un desfase inicial de 8 millones de euros".

"El alcalde decidió sacrificar inversiones en los barrios y obras necesarias para tapar el agujero generado por su incapacidad de gestión", ha apostillado. Según ha recordado Antoñanzas, "este desequilibrio obligó a aprobar un Plan de Gestión Municipal que, en apenas ocho meses, recortó 6,7 millones de euros del gasto destinado al mantenimiento de la ciudad y a los servicios públicos básicos".

El edil riojanista también ha criticado que "la consecuencias de esta mala gestión persistirán este 2026, ya que el presupuesto ha vuelto a nacer con un desfase de 1,5 millones de euros y una previsión irreal del capítulo de personal que deberá corregirse de forma inmediata y que afectará de nuevo al gasto corriente".

"El alcalde Conrado Escobar sigue gobernando sin planificación, sin anticipación y sin un proyecto de ciudad. Nos preocupa seriamente que esta atonía vuelva a frenar la actividad económica, la inversión y la creación de empleo en Logroño", ha subrayado el portavoz regionalista. A esta situación ha sumado "la ausencia de políticas estratégicas en materia de vivienda, movilidad urbana, infraestructuras o desarrollo tecnológico". "Logroño sigue sin Plan General, con el soterramiento y sus 1.200 viviendas paralizadas y sin una hoja de ruta clara para revitalizar los barrios y el comercio local", ha finalizado.