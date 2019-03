El PR+ cuestiona el proyecto para el PERI Ferrocarril e insiste en su planteamiento de un gran parque en la zona

Publicado 28/03/2019 13:41:43 CET

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño Rubén Antoñanzas ha cuestionado este jueves la idoneidad del proyecto para el PERI Ferrocarril, que ayer mismo fue aprobado provisionalmente en Junta de Gobierno Local, al tiempo que ha insistido en su planteamiento para la construcción de un gran parque en la zona.

Como ha recordado Antoñanzas en rueda de prensa, "en el PR+ siempre hemos estado en contra del derribo del túnel de Duques de Nájera, somos la única formación que no ha cambiado lo que decía al respecto en la campaña electoral de 2015".

Mientras, ha recordado que "el PP eliminaba el túnel y hablaba de cota 0 y ahora, está construyendo otro túnel más profundo y con más desnivel", y que "PSOE y Ciudadanos estaban muy en contra de derribar el túnel, pero, al final, han cambiado de opinión y han terminado aplaudiendo al PP".

Antoñanzas ha insistido en que, en 2015, el planteamiento regionalista pasaba por "un proyecto alternativo, al que llegamos por compromiso electoral, por el profundo conocimiento de las necesidades de Logroño y de escuchar a los vecinos", que contemplaba un gran parque en todo el terreno del PERI frente "a los edificios atomizados" que plantean los 'populares'.

Ha lamentado que el Gobierno municipal "bloqueara la posibilidad de poder votar esta propuesta en el pleno", por lo que ha considerado como "una gran mentira" las palabras de la alcaldesa Cuca Gamarra "cuando habla de un gran consenso" en este tema "porque a nosotros no se nos ha dado opción con nuestra propuesta y tampoco se ha hablado con vecinos que mostraron sus discrepancias".

Desde el PR+, en resumen, "defendemos un gran parque en la zona, no un espacio rodeado de viales con gran intensidad de tráfico, en el que no se van a poder plantar siquiera árboles de gran tamaño, sino que se plantea un espacio como el que hay ahora en la cubierta de la estación, un lugar para actos vandálicos, y lleno de matojos y plantas bajas".

Especialmente crítico ha sido Rubén Antoñanzas con "el retraso" en la tramitación de este PERI, aunque ha valorado que, "gracias a ello, a esta falta de diligencia, no va a ser la actual Corporación la que va a votar la modificación y la aprobación del PERI, sino que habrá otros PP y PSOE, con otras caras y, esperemos, con otras ideas".

Por eso, "desde el Partido Riojano no renunciamos a nuestro plantemiento, porque confiamos en una actituda más positiva de estos grupos, porque van a necesitar los votos de nuestros concejales". Respecto a Ciudadanos, "aunque se mantenga Julián San Martín, han cambiado tantas veces de opinión, que desde ahora y hasta que se vote, pueden cambiar otras siete veces más de criterio".

"El retraso va a favor de los logroñeses. No se ha escrito aún la última palabra sobre el PERI Ferrocarril, y no la va a escribir quien, durante los últimos años, no se ha preocupado de Logroño", ha finalizado, en una referencia a la alcaldesa Cuca Gamarra, "que ha pasado este tiempo ocupada en hacer carrera política fuera de la ciudad".