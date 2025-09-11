PR+ lamenta que "en el año con más recursos" el programa de San Mateo sea "decepcionante" y pide el relevo de Sáinz

Archivo - Preparando una degustación en la Plaza del Mercado en las fiestas de San Mateo 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PR+ en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado que "en un año en el que más recursos económicos se tienen para Festejos, y con todo a favor, tengamos un programa de fiestas para San Mateo 2025 decepcionante". Ante ello pide que el alcalde "proceda de forma inmediata al relevo del concejal, Miguel Sáinz, y se le eliminen las competencias de Festejos, Cultura y Turismo".

Rubén Antoñanzas ha valorado la programación de las fiestas -que se celebrarán del 20 al 26 de septiembre en Logroño- así como la "nefasta" gestión del concejal encargado del área. "Pedimos su relevo porque creo que las razones son conocidas, ha demostrado su incapacidad para gestionar las fiestas y ha demostrado el daño que está causando a Logroño dentro de un área de Promoción".

Desde el PR+, además, ven "preocupante la falta de planificación y la improvisación que están demostrando en la Concejalía a pesar de tener todo a favor".

"Están consiguiendo llegar a unas fiestas con crispación social, desilusión con anuncios sobredimensionados y sospechas de mala gestión económica".

"ERRORES DESDE 2023"

El PR+ critica también que desde que el PP llegó al Gobierno municipal, "ya en 2023, con la legislatura comenzada, contrató de forma irregular dos conciertos, en 2024 el programa se buzoneó con muchos errores, el disparo del cohete fue en horario lectivo, se prescindió del Espacio Peñas y se tramitaron contrataciones a última hora de actos fijos y significativos para la ciudad".

"No podemos olvidar que también se le olvidó licitar la Quema de la Cuba -fin de fiestas- y fue una peña quien regaló una cuba para que se pudiera quemar", recuerda Antoñanzas.

"Y con todo ello, este año, lejos de haber aprendido comete los mismos errores. No podemos olvidar que ha tenido que volver a aumentar la partida para poder pagar Gorgorito, un imprescindible dentro de San Mateo, por ejemplo".

52 POR CIENTO MÁS DE PRESUPUESTO PARA FESTEJOS

Pero además -prosigue Antoñanzas- "Festejos ha contado con un 52 por ciento más de presupuesto que el anterior, incluida la última subida de este verano de 185.000 euros para pagar Gorgotito y los conciertos de Mikel Izal o Puro Relajo, entre otros".

"El año comenzó con 938.000 euros y con la última subida tenemos 1,1 millones de euros para Festejos, no sabemos qué ha hecho con todo este dinero porque en San Mateo no luce".

Desde el PR+ critican también que, tras leer el programa de fiestas, "de nuevo" se olvidan de los barrios y de los adolescentes. "Si quitamos todo lo que hace el tejido social de la ciudad, y las Peñas de Logroño, realmente lo que ofrece el Ayuntamiento se queda casi en nada".

"CAOS"

Con todo ello, afirma el concejal del PR+, "se demuestra que hay falta de ideas, trabajo improvisado y caos". Caos -prosigue- "como lo que presumiblemente ocurrirá el día de las carrozas -21 de septiembre por la tarde- cuando en la plaza del Ayuntamiento se juntarán, por un lado, las carrozas, por otro las Peñas de Logroño y también los asistentes al concierto de Mikel Izal, todos en un mismo recinto".

Finalmente, desde el PR+ lamentan "el espectáculo de soberbia y falta de autocrítica del concejal Sáinz". "Un Gobierno con mayoría absoluta, con mas recursos económicos que nunca y con todo a su favor, que afirma que el fracaso depende de terceros y no de la gestión que están realizando".