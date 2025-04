PR+ lamenta que Escobar va a gastar 3,2 millones en "hacer un jardín y acondicionar un hall" en la vieja estación de bus

El proyecto para recuperar el edificio "es un ejemplo más de la mala gestión y falta de ambición del Gobierno del señor Escobar"

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado que "la ciudad va a gastar 3,2 millones de euros en la reforma parcial de la vieja estación de autobuses" y que "tras esa fortísima inversión lo que nos va a quedar es un precioso, pero carísimo jardín, y un hall para reuniones".

"Cuando el Partido Riojano solicitó en la anterior legislatura los fondos para la recuperación de ese espacio planteábamos transformarlo en un elemento de dinamización comercial para el entorno, creando instalaciones deportivas y para la tercera edad, y que fuese un revulsivo para esta zona de la ciudad", ha afirmado Antoñanzas.

Sin embargo, ha precisado que "este proyecto es un ejemplo más de la mala gestión y falta de ambición del gobierno del señor Escobar, que ha decidido renunciar al proyecto ganador del concurso de ideas para no perder otros 2,6 millones de euros de fondos europeos".

En palabras de Antoñanzas, "la realidad es que la ciudad ha perdido la oportunidad de tener un edificio singular, de rebajar el jardín tres metros y de tener acceso a los locales del sótano. Ahora nos tenemos que conformar con una carísima plaza a cota cero y con seguir teniendo los sótanos inutilizados".

El portavoz regionalista ha recordado que "fue el Partido Riojano el que desveló que no se iba a hacer el proyecto ganador del concurso porque no habían gestionado los permisos con los propietarios de los edificios afectados, tuvieron nueve meses para tramitar las autorizaciones y no lo hicieron".

Antoñanzas también ha criticado que "ahora no se podrá intervenir en los locales si queremos cumplir con los plazos con Europa y no perder 2,6 millones de euros de fondos europeos". "Lo que sí sabemos es que la reforma de estos locales costará a los logroñeses 1,8 millones de euros, aunque mucho nos tememos que no lo veremos siendo alcalde Escobar", ha censurado.

Para el edil riojanista, "el concurso de ideas no ha servido para nada". "Hemos perdido tiempo y dinero -ha asegurado-. Se premió una idea que finalmente no se va a hacer y se perjudicó al resto de participantes, que plantearon en sus diseños soluciones en la zona de dársenas como la que se va a hacer ahora".

De otro lado, ha detallado que el año pasado el Gobierno municipal rechazó una enmienda del Partido Riojano para peatonalizar la calle Belchite y que este año tampoco está en los presupuestos, por lo que ha confiado en que "en 2026 se incluya una partida para su ejecución, ya que permitirá dar continuidad peatonal al edificio de la vieja estación, con la plaza de la Alhóndiga y el CEIP General Espartero".

Antoñanzas ha asegurado que la recuperación de la vieja estación de autobuses "requirió mucho esfuerzo por parte del Partido Riojano estando en el anterior equipo de Gobierno para conseguir financiación que permitiera su recuperación y evitar la degradación de este espacio".

"Este proyecto -ha dicho para finalizar- fue considerado por Europa el mejor de los que optaban a los fondos, entre ellos la reforma del Ayuntamiento de Logroño y de la pista de hielo del CDM Lobete".