PR+ pide "convocatoria urgente" del Consejo de Comercio de Logroño y un "pacto para reactivar" la actividad en San Antón

Archivo - El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado este viernes al Gobierno municipal la "convocatoria urgente" del Consejo Municipal de Comercio "para trabajar en el nuevo Plan Estratégico de Comercio, al haber caducado el anterior en 2025".

"Este órgano no se ha reunido en toda la legislatura y debemos abordar de manera inmediata una estrategia que frene el deterioro del comercio local ante la inacción y la ausencia de políticas comerciales del equipo de Gobierno", ha afirmado.

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha urgido a reunir de manera inmediata a todas las fuerzas políticas y al tejido económico y asociativo para "consensuar un plan con medidas concretas que ayuden a frenar el cierre de establecimientos y recuperar la actividad económica".

El portavoz regionalista ha reclamado por ello un pacto por San Antón "para reactivar la actividad comercial en este enclave".

"Es una de las principales arterias comerciales de la ciudad y es innegable que se ha visto castigada por la pérdida de fondos europeos y el cierre de negocios importantes. Pero creemos que no es el momento de generar más crispación y que las propuestas deben ser en positivo", ha incidido.

Así, ha propuesto encargar de forma inmediata a la unidad de Urbanismo un borrador del proyecto de reforma de San Antón, que permita abrir un proceso participativo para recabar aportaciones por parte de todas las fuerzas políticas y de los agentes económicos y sociales de la ciudad.

"Hay que buscar el máximo consenso en este proyecto. No tiene ningún sentido retrasar a después de las elecciones una actuación que debe ser compartida por toda la sociedad logroñesa", ha afirmado.

En este sentido, Antoñanzas ha abogado por establecer un plan de reurbanización por fases y con plazos concretos.

"Hay que enviar ya un mensaje de tranquilidad tanto a las empresas que desarrollan su actividad en esta calle como a aquellas que se están planteando invertir. Es imprescindible favorecer un pacto por San Antón que genere confianza y certidumbre", ha señalado.

PLAN ESCAPARATES VIVOS

El portavoz regionalista ha abogado además por promover el 'Plan Escaparates Vivos' a través de acuerdos con los propietarios de los establecimientos y la aplicación de incentivos fiscales que impulsen la actividad económica y el emprendimiento, con el fin de evitar una imagen de abandono comercial y reactivar los locales vacíos.

Dentro de este plan, Antoñanzas ha planteado convenios con entidades educativas en las que se cursan estudios vinculados a la moda y diseño para que puedan exponer y comercializar sus productos en locales de la calle San Antón, impulsando el comercio efímero y creando nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores.

Por contra, el portavoz del Partido Riojano ha criticado la "ineficacia" de las campañas comerciales impulsadas por el Gobierno municipal, que ha atribuido a su "falta de planificación e improvisación".

Como ejemplo, ha citado la iniciativa llevada a cabo durante la campaña navideña, en la que se colocó una capa y una corona a la escultura del General Espartero.