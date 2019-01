El PR+ pide parar la licitación de la Casa de las Letras y destinar 2,2 millones de su presupuesto a renovar tuberías

Publicado 22/01/2019 13:57:33 CET

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha adelantado este martes que va a presentar una moción al pleno del Consistorio para que "se destine una parte, 2,2 millones, de la partida presupuestaria de las obras de la Casa de las Letras a la renovación de la red de tuberías de nuestra ciudad".

En rueda de prensa, Antoñanzas ha recordado que "la semana pasada se produjeron diferentes reventones de tuberías repartidos por varias zonas de Logroño; Este fin de semana, los vecinos del entorno de Valcuerna volvieron a pasar por la misma situación porque se produjeron otras dos averías".

El sábado por la tarde y el domingo por la mañana, Antoñanzas ha desvelado que acudió a ver personalmente la situación en la que se encontraban los afectados. "Les puedo asegurar que, durante el tiempo que yo permanecí allí no vi a nadie del equipo de Gobierno, la señora Gamarra ya sabemos que estaba en Madrid, haciendo carrera política, tal y como nos tiene acostumbrados", ha criticado.

Por el contrario, "me siento orgulloso y quiero agradecer el trabajo de los funcionarios municipales por su rápida respuesta y capacidad de trabajo en fin de semana, me consta que intentaron hacer todo lo posible por solucionarlo cuanto antes y que a las 7 de la tarde no habían parado ni para comer, gracias también al comercio de Logroño y a los establecimientos de hostelería afectados, por su esfuerzo y su enorme paciencia".

Antoñanzas ha lamentado que "la dejadez de Gamarra a la hora de invertir en el mantenimiento de abastecimiento de la ciudad es lamentable, esto no había pasado antes, todas las corporaciones de Logroño se han comprometido a arreglar las tuberías cuando se renovaba una acera, la renovación de redes ha sido un hábito en el Ayuntamiento, pero Gamarra no ha tenido interés en absoluto y nuestras tuberías llevan 8 años abandonadas".

Por ello, desde el Partido Riojano van a trasladar al próximo pleno una moción para que "se lleve a cabo el cambio y saneamiento de las conducciones de agua de Logroño", dado que "creemos que su estado de abandono es máximo y necesitamos asegurarnos de que estas averías no se van a repetir", ha apuntado el edil.

A juicio de Antoñanzas, "con el equipo de Gobierno del PP, hacemos obras no imprescindibles y sobredimensionadas, mientras que tenemos la red de abastecimiento de agua obsoleta, por no hablar del estado del resto de la ciudad". Al mismo tiempo, el concejal del PR+ ha tildado de "parcheo" el anuncio del Gobierno de un concurso para cambiar las tuberías de Valcuerna y su entorno.

"Eso está muy bien, pero gobernar exige una planificación, no se pueden ir cambiando las tuberías a medida que se nos vayan rompiendo, hay que actuar de forma inmediata bajo criterios técnicos", ha señalado.

La semana pasada Antoñanzas pidió a Gamarra que "siempre que se levante una acera se analice el estado del material de las tuberías por si procede su cambio y que se elabore un plan a 15 años para la reposición paulatina del saneamiento de la ciudad de Logroño".

Pero "hoy, visto lo visto, queremos ir un paso más allá, y vamos a pedir al equipo de Gobierno que se paralice el proceso de licitación de las obras de la Casa de las Letras y se destine parte de esos 2,6 millones de euros al saneamiento de la red de abastecimiento de nuestras calles".

En su opinión, "la Casa de las letras es un proyecto fallido, va a suponer otro nuevo despilfarro del dinero público de todos los logroñeses, Logroño ya tiene la biblioteca Rafael Azcona para ser el referente de las letras en la ciudad y necesitamos el espacio de la derruida Casa del Cuento a la ampliación del parque Gallarza, que es un parque saturado en muchos momentos".

En este orden de cosas, la propuesta riojanista consiste en que "se realice la modificación presupuestaria oportuna, y su correspondiente traslado al pleno, para que parte del dinero destinado a la licitación de la Casa de las Letras -2,2 millones del total de 2,7 millones- se invierta en la renovación de nuestra red de abastecimiento y también, en parte, a cubrir el socavón que existe actualmente en el Parque Gallarza para ganar más extensión de parque".

Antoñanzas entiende que "por un lado, debe elaborarse un estudio que informe dónde están peor las redes y aceras, y, posteriormente, renovar con nuevos materiales las conducciones y tuberías de Logroño que pudieran estar dañadas o las que se considere que tienen ya muchos años de funcionamiento, a juicio de los ténicos municipales".

El concejal del Partido Riojano está seguro de que el Gobierno le va a responder que "no es posible realizar esa modificación presupuestaria", pero Antoñanzas garantiza que "esa propuesta se puede llevar a cabo, porque la propia Gamarra ya lo hizo en una obra anterior -eso sí, empujada por Ciudadanos-, en concreto las obras de la plaza de México, que ya estaban licitadas y se paralizaron para volver a licitarlas más tarde".

Por todo ello, Antoñanzas ha reclamado a Gamarra que "atienda al mantenimiento de nuestra ciudad, que aunque sean obras menores, con las que no se sale en la foto, son la base de nuestros cimientos, son las obras que hacen que la ciudad funcione con normalidad y con la calidad que se merecen nuestros vecinos en su día a día".

"No podemos permitir que comerciantes y hosteleros estén sufriendo las consecuencias de la falta de planificación", ha concluido el edil riojanista quien ha insistido, por último, en que "es importante y urgente que, desde Alcaldía, se atiendan de forma inmediata todas las reclamaciones económicas de comerciantes y hosteleros afectados".