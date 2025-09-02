PR+ solicita en el pleno mayor transparencia y participación ciudadana en el acto del disparo del cohete de San Mateo

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano ha presentado una moción en el pleno del Ayuntamiento de Logroño que se celebra este jueves, 5 de septiembre, con el objetivo de aumentar la participación ciudadana, la transparencia y regular el acceso y uso de los espacios municipales durante la celebración del disparo del cohete de las Fiestas de San Mateo.

Desde el Partido Riojano queremos recordar que el acceso al Ayuntamiento de Logroño durante este evento se realiza mediante invitación de Alcaldía o de los grupos políticos con representación municipal.

Este acto institucional reúne cada año a representantes políticos, autoridades y miembros destacados de la sociedad logroñesa. Sin embargo, por motivos de aforo y seguridad, no toda la ciudadanía puede participar.

Así, la formación regionalista plantea que haya una mayor apertura a la ciudadanía con la reserva de una cuarta parte de las invitaciones para su adjudicación mediante sorteo público, de manera que se garantice la transparencia, la igualdad y la representatividad, y se limite la discrecionalidad en el reparto.

Al igual, el Partido Riojano siempre ha defendido un uso adecuado de los espacios municipales durante la celebración del evento y limitar la celebración de fiestas privadas en los despachos de los grupos municipales y concejales.

"Entendemos -apunta la formación- que los despachos de los grupos políticos deben destinarse exclusivamente a la actividad institucional, política y representativa, no a la celebración de fiestas privadas o caterings paralelos al acto oficial".

Es por ello que el grupo riojanista también solicita al Gobierno municipal que dicte normas claras para impedir esta práctica si no está autorizada de forma expresa por parte de Alcaldía.

"Tenemos que recordar -añade- que, de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Logroño, corresponde al alcalde o al concejal del área de Interior determinar el régimen de uso de los locales municipales por parte de los grupos de la Corporación".

El Partido Riojano confía en que esta iniciativa cuente con el apoyo unánime de los grupos municipales, que lo que persigue es reforzar el carácter participativo de las Fiestas de San Mateo.