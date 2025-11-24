Pradejón abre las puertas a una nueva edición de su 'Pasaje del terror'

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pradejón en colaboración con la Peña Unión 76, anuncia una nueva edición de su Pasaje del Terror. Con este llega ya a su octava edición; un año más, vuelve con una propuesta cargada de ambientación, sorpresa y mucha adrenalina.

Este año, el pasaje se celebrará en la antigua fábrica de conservas, situada en calle Carretera no 37, un espacio que ofrece un escenario perfecto para un recorrido totalmente inmersivo. Los asistentes podrán disfrutar de un trayecto de entre 10 y 15 minutos, lleno de efectos, escenas tematizadas y la participación de actores que darán vida a una experiencia tan intensa como inolvidable.

El proyecto cuenta con la implicación conjunta del Ayuntamiento de Pradejón, la Peña Unión '76 y un grupo de vecinos voluntarios, que trabajan desde semanas atrás para garantizar un montaje de calidad y un evento seguro, dinámico y abierto a todo el público. Las entradas podrán adquirirse los días martes 25 y miércoles 26, en el local de la Peña Unión '76, en horario de 19,30 a 21,00 horas, a un precio de 6 euros.

Se establece un máximo de 10 entradas por persona, con el objetivo de facilitar el acceso equitativo a todos los interesados. El acceso al Pasaje del Terror se realizará en grupos de 10 personas, garantizando así una experiencia fluida y bien organizada.

El Ayuntamiento de Pradejón anima a vecinos y visitantes a disfrutar de esta actividad ya consolidada dentro del programa cultural y agradece la colaboración de todas las personas y entidades que hacen posible este montaje cada año.