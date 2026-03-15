Pradejón ampliará su museo urbano con un nuevo mural del artista Pablo Astrain

Pueblo de Pradejón (La Rioja) - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pradejón comienza este domingo la ejecución de un nuevo mural que pasará a formar parte del museo urbano del municipio, un proyecto cultural que continúa creciendo y que, con esta nueva intervención, alcanzará ya las 17 gigantografías repartidas por diferentes puntos del municipio.

La obra que se ubicará en la calle Piscinas será realizada por el artista Pablo Astrain, quien desarrollará una pieza inspirada en una de las tradiciones más reconocibles de La Rioja: el encuentro en torno al vino y las chuletillas al sarmiento, símbolo de convivencia, identidad y cultura popular.

El mural parte de una reflexión sencilla pero profundamente arraigada en la cultura riojana: no todos los pueblos tienen el vino como su principal motor económico, pero difícilmente existe alguno donde las chuletillas al sarmiento no se conviertan en la excusa perfecta para reunirse.

En familia, en cuadrilla, con amigos o incluso con quienes llegan de fuera, este ritual gastronómico forma parte del paisaje emocional de la región.

La obra evocará también los recuerdos vinculados a las bodegas familiares de piedra, al viñedo extendiéndose al fondo y a esos momentos en los que los mayores alzaban el porrón mientras preparaban la lumbre con gavillas de sarmiento para asar las chuletillas que después se compartirían alrededor de la mesa.

"Porque en La Rioja el vino no es solo una bebida: es una forma de encuentro, de tradición y de herencia cultural". Con este mural, Pradejón rinde homenaje a esa tradición sencilla y atemporal: al campo, a las bodegas, a las manos que cuidan la viña y a los momentos que, alrededor de una mesa, terminan convirtiéndose en memoria colectiva.

Desde el Ayuntamiento se continúa apostando por este proyecto de museo urbano, que transforma las calles del municipio en un espacio cultural abierto, poniendo en valor la identidad local y acercando el arte contemporáneo a vecinos y visitantes.