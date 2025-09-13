El precio del alquiler en La Rioja sube un 17,92% frente al año pasado, según pisos.com

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El piso tipo de alquiler en La Rioja registró en agosto de 2025 un precio medio de 5,66 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del 0,89%. Respecto a agosto de 2024, el repunte fue del 17,92%, según se desprende del informe mensual de precios de alquiler de pisos.com.
La Rioja fue, de este modo, la autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos.
Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en agosto de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,69 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 1,11%. En la comparativa interanual, creció un 15,53%.
Por su parte, Logroño marcó en agosto de 2025 un precio medio de alquiler de 8,18 euros por metro cuadrado, colocándola entre las capitales más asequibles de España.
La capital riojana registró una caída del -3,61% con respecto a julio, la más intensa del país. De un año a otro, se depreció un -4,26%, la décima bajada nacional más llamativa.