El precio del alquiler en La Rioja sube un 20,58% frente al año pasado, según pisos.com

Archivo - Viviendas, pisos, recursos de compraventa y alquiler de viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piso tipo de alquiler en La Rioja registró en diciembre de 2025 un precio medio de 6,21 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del 1,80 por ciento, según el informe anual de precios de alquiler de pisos.com.

Respecto a diciembre de 2024, el repunte fue del 20,58 por ciento. La Rioja fue la autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, teniendo por detrás de Extremadura (6,74 euros por metro cuadrado).

Por su parte, la vivienda en alquiler en España tuvo en diciembre de 2025 un precio medio de 14,21 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso mensual del 0,92 por ciento.

La subida trimestral fue del 3,05 por ciento mientras que el repunte semestral alcanzó el 6,12 por ciento. Interanualmente, se produjo una subida del 16,67 por ciento.

En cuanto a ciudades, Logroño marcó en diciembre de 2025 un precio medio en alquiler de 8,24 euros por metro cuadrado.

La capital riojana se mantuvo invariable mensualmente. Con respecto a diciembre de 2024, arrojó una caída del -6,25 por ciento.