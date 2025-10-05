El precio de la vivienda en alquiler en La Rioja sube un 10% durante el último año

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en La Rioja sube un 10 por ciento durante el último año, hasta situarse en 9 euros por metro cuadrado , según el último informe de precios de idealista. Este dato supone un descenso trimestral del 0,2 por ciento y del 1,3 por ciento con respecto al mes de agosto cuando se alcanzó el mayor precio del alquiler en La Rioja desde que idealista tiene registros.

Idealista ha estudiado la evolución interanual en la ciudad de Logroño , donde el precio subió un 8,9 por ciento durante los últimos doce meses y se sitúa en 9,2 euros por metro cuadrado. En tasa trimestral la subida es del 1,1 por ciento y se convierte en el precio máximo de la serie histórica en la ciudad.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, "el alquiler sigue tensionándose sin medida con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen: empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta. Todos estos factores provocan que, por su escasa capacidad financiera, sean los jóvenes con menos recursos y los colectivos más vulnerables los primeros en ser descartados. Solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta, y no criminalizando al propietario, se podrá favorecer el acceso a la vivienda y poner fin a esta situación de emergencia".

UN MERCADO AÚN ALCISTA

En el tercer trimestre de 2025 se han mantenido las dinámicas establecidas en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el verano el precio ha crecido un 10,9 por ciento interanual en España, hasta situarse el metro cuadrado en 14,5 euros mensuales.

En tasa trimestral, los precios han bajado un 1,3 por ciento durante el tercer trimestre. En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 6,9 por ciento en los últimos 12 meses, pero el crecimiento es del 0,3 por ciento si lo comparamos con el mes de junio. El metro cuadrado se ha situado en 24 euros por metro cuadrado .

La ciudad, la más cara de España, marca un nuevo máximo histórico. Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 11,2 por ciento, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 22,7 euros en lo que es un nuevo máximo histórico. Los precios se han incrementado un 3,3 por ciento en la capital durante los últimos 3 meses. El precio del alquiler subió un 7,8 por ciento en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 15,4 euros.

Durante el último trimestre los precios se han reducido un 1 por ciento en la ciudad. Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en septiembre de 2024, siendo Segovia la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 19,9 por ciento.

Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Sevilla (9,8 por ciento), Alicante (7,5 por ciento) y Bilbao (7 por ciento). Las menores subidas entre estos mercados se han producido en San Sebastián (0,4 por ciento), Málaga (6,1 por ciento) y Palma (6,2 por ciento). Solo Huesca registró una subida inferior a San Sebastián: 0,2 por ciento. Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 24 euros por metro cuadrado , seguida por Madrid (22,7 euros por metro cuadrado ) y Palma (18,4 euros por metro cuadrado ).

En cuarto lugar se sitúa San Sebastián (18,2 euros por metro cuadrado ) y ya en quinto lugar están Málaga y Valencia (15,4 euros por metro cuadrado en ambas capitales). En la parte baja de la tabla encontramos a Ciudad Real y Lugo (7,7 euros por metro cuadrado en ambos casos), Zamora (7,9 euros por metro cuadrado ), Cáceres (7,9 euros por metro cuadrado ), Ourense y Jaén (8 euros por metro cuadrado en los dos casos).