El precio de la vivienda de segunda mano sube un 1,1% en el tercer trimestre en La Rioja

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

En los primeros nueve meses del año, La Rioja ha experimentado variaciones positivas en el precio de la vivienda de segunda mano y en concreto, cierra el tercer trimestre de 2025 con la subida trimestral del 1,1 por ciento y una subida interanual del 4,7 por ciento, la cuarta más acusada desde hace 21 años en este periodo del año; según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Estos aumentos detectados en septiembre sitúan el precio de la vivienda en venta en 1.736 euros por metro cuadrado.

"El precio de la vivienda aumenta como nunca, fruto de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda más acusado que nunca. Aunque en el conjunto del país los precios siguen ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-6,4 por ciento), en las ciudades más dinámicas el techo ya se ha roto. Todas las comunidades autónomas suben de precio, más de la mitad lo hacen por encima del 10 por ciento, aunque la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Canarias incluso superan el 20 por ciento de incremento. Son cifras que reflejan una oferta cada vez más limitada que no puede absorber ni el alto ritmo de creación de hogares, ni la mejora de las condiciones hipotecarias", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En las CCAA, este tercer trimestre de 2025 se presenta con 16 subidas trimestrales e interanuales. La Comunidad con el mayor incremento trimestral es Asturias (5,4 por ciento), seguida de Andalucía (4,4 por ciento), Cantabria (3,9 por ciento), Madrid (3,9 por ciento), Comunitat Valenciana (3,4 por ciento), Baleares (2,9 por ciento), Galicia (2,9 por ciento), Canarias (2,7 por ciento), Castilla-La Mancha (2,6 por ciento), Región de Murcia (1,7 por ciento), País Vasco (1,3 por ciento), Cataluña (1,1 por ciento), La Rioja (1,1 por ciento), Navarra (0,7 por ciento), Extremadura (0,5 por ciento) y Castilla y León (0,4 por ciento). Por otro lado, la única comunidad en la que se produce descenso es Aragón (-0,9 por ciento).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares, ocupa el primer puesto y supera la barrera de los 5.000 euros por quinto mes consecutivo, en concreto se paga por Baleares 5.048 euros por metro cuadrado. Baleares alcanza precios máximos en cinco de los nueve meses transcurridos de 2025, superando los precios de los registros del Índice Fotocasa.

En el orden de precios, le siguen las comunidades de Madrid con 4.973 euros por metro cuadrado, País Vasco con 3.567 euros por metro cuadrado, Canarias con 3.184 euros por metro cuadrado, Cataluña con 3.115 euros por metro cuadrado, Andalucía con 2.671 euros por metro cuadrado, Comunitat Valenciana con 2.479 euros por metro cuadrado, Cantabria con 2.377 euros por metro cuadrado, Asturias con 2.143 euros por metro cuadrado, Navarra con 2.136 euros por metro cuadrado, Galicia con 2.047 euros por metro cuadrado, Aragón con 1.805 euros por metro cuadrado, Región de Murcia con 1.740 euros por metro cuadrado, La Rioja con 1.736 euros por metro cuadrado, Castilla y León con 1.634 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha con 1.277 euros por metro cuadrado y Extremadura con 1.272 euros por metro cuadrado.

MUNICIPIOS

De las nueve ciudades analizadas por Fotocasa con variación trimestral en septiembre de 2025, en seis de ellas se producen incrementos en el precio de la vivienda por metro cuadrado.

La ciudad de Haro ha visto disparar los precios del metro cuadrado de vivienda un 5,4 por ciento. A ésta, se le suman los también altos incrementos trimestrales de las ciudades de Haro (5,4 por ciento), Calahorra (5,1 por ciento), Logroño (4,7 por ciento), Lardero (1,9 por ciento), Santo Domingo de la Calzada (1,3 por ciento) y Ezcaray (0,2 por ciento). Por otro lado, las ciudades con descensos son Nájera (-0,4 por ciento), Villamediana de Iregua (-1,1 por ciento) y Arnedo (-1,6 por ciento).

Son dos los municipios con precios superiores a los 2.000 euros por metro cuadrado y son: Logroño con 2.219 euros por metro cuadrado, Lardero con 2.080 euros por metro cuadrado. Le siguen, Ezcaray con 1.827 euros por metro cuadrado, Villamediana de Iregua con 1.659 euros por metro cuadrado, Calahorra con 1.333 euros por metro cuadrado, Haro con 1.220 euros por metro cuadrado, Arnedo con 1.220 euros por metro cuadrado, Santo Domingo de la Calzada con 1.201 euros por metro cuadrado y Nájera con 1.125 euros por metro cuadrado.