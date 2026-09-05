El precio de la vivienda sube un 15,9% en La Rioja en agosto con respecto al año anterior

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LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja ha subido un 15,9 por ciento en La Rioja en agosto con respecto al año anterior, y un 0,3 por ciento con respecto al mes anterior de julio, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

El crecimiento interanual producido en La Rioja supone que esta comunidad lleva dieciocho meses encadenando subidas, desde marzo de 2025, y sitúa el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 2.011 euros el metro cuadrado.

De este modo, siguiendo esta misma fuente, La Rioja ha experimentado en un año un incremento del 15,9 por ciento en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadras, pasando de 138.750 euros a 160.863 euros en agosto de 2026.

"La Rioja ha experimentado una aceleración muy significativa del precio de la vivienda durante el último año, hasta situarse entre las comunidades con mayores incrementos de España", ha resaltado Fotocasa.

El mercado "ha pasado en pocos meses de registrar subidas moderadas a crecer cerca del dieciséis por ciento, una evolución que evidencia una presión creciente sobre la oferta disponible", ha dicho.

En agosto, sin embargo, aparece una primera señal de cierta "estabilización, ya que el incremento interanual se modera ligeramente respecto a julio y el avance mensual es de apenas tres décimas".

Para Fotocasa, habrá que esperar para comprobar si supone un cambio de tendencia. Lo relevante, no obstante, ha visto, "es que el encarecimiento ya se extiende por todo el territorio analizado, con subidas en los ocho municipios y con Haro destacando especialmente, por encima del 25 por ciento", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

COMUNIDADES

Por comunidades, si se analizan los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año se ve que las diecisiete comunidades incrementan el precio interanual en julio.

Los incrementos superiores al 10 por ciento afecta a 13 comunidades y son: Región de Murcia (28,8 por ciento), Cantabria (18,5 por ciento), Comunitat Valenciana (17,1 por ciento) y Navarra (17,0 por ciento).

Siguen La Rioja (15,9 por ciento), Asturias (14,4 por ciento), País Vasco (14,3 por ciento), Castilla-La Mancha (13,7 por ciento), Castilla y León (13,1 por ciento), Galicia (12,7 por ciento), Cataluña (12,0 por ciento), Aragón (11,0 por ciento) y Andalucía (10,9 por ciento).

Cierran Madrid (9,9 por ciento), Extremadura (8,8 por ciento), Canarias (7,5 por ciento) y Baleares (5,3 por ciento).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas con el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra en Baleares y Madrid, en concreto en Baleares se sitúa en 5.443 euros el metro cuadrado y en Madrid en 5.431 euros el metro cuadrado.

Le siguen, País Vasco con 4.045 euros el metro cuadrado, Cataluña con 3.485 euros el metro cuadrado, Canarias con 3.375 euros el metro cuadrado, Andalucía con 2.958 euros el metro cuadrado, Comunitat Valenciana con 2.866 euros el metro cuadrado.

A continuación, Cantabria con 2.792 euros el metro cuadrado, Navarra con 2.439 euros el metro cuadrado, Asturias con 2.427 euros el metro cuadrado, Galicia con 2.299 euros el metro cuadrado, Región de Murcia con 2.209 euros el metro cuadrado.

Cierran La Rioja con 2.011 euros el metro cuadrado, Aragón con 1.986 euros el metro cuadrado, Castilla y León con 1.840 euros el metro cuadrado, Castilla-La Mancha con 1.436 euros el metro cuadrado y Extremadura con 1.380 euros el metro cuadrado.

MUNICIPIOS DE LA RIOJA

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en los ocho municipios con variación interanual analizados por Fotocasa y son Haro (26,2 por ciento), Santo Domingo de la Calzada (17,2 por ciento), Villamediana de Iregua (16,8 por ciento), Lardero (15,9 por ciento), Logroño (12,7 por ciento), Calahorra (11,1 por ciento), Nájera (10,0 por ciento) y Arnedo (1,2 por ciento).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, el orden de las ciudades de mayor a menor precio es Logroño con 2.458 euros el metro cuadrado, Lardero con 2.358 euros el metro cuadrado, Villamediana de Iregua con 1.945 euros el metro cuadrado, Calahorra con 1.535 euros el metro cuadrado, Haro con 1.492 euros el metro cuadrado, Santo Domingo de la Calzada con 1.412 euros el metro cuadrado, Arnedo con 1.292 euros el metro cuadrado y Nájera con 1.239 euros el metro cuadrado.