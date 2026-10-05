El precio de la vivienda usada en La Rioja sube un 6,5% en el último año

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LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en La Rioja subió un 6,5 por ciento durante el último año hasta situar el metro cuadrado en 1.515 euros, según el último índice de precios de idealista. En tasa trimestral, en cambio, el precio desciende un 0,3 por ciento mientras que baja un 0,2 por ciento comparado con el mes anterior. idealista ha estudiado la evolución interanual en la ciudad de Logroño, donde el precio ha subido un 8,2 por ciento y se sitúa en 2.157 euros por metro cuadrado.

También en la capital se produce un descenso trimestral (-1,2 por ciento) y con respecto al mes anterior (-0,9 por ciento). El incremento interanual en Logroño se sitúa por detrás de las fuertes subidas registradas en Alfaro (36,1 por ciento), Haro (16,6 por ciento) y Villamediana de Iregua (12,3 por ciento), pero por delante de las observadas en Calahorra (5,4 por ciento), o Lardero (3,4 por ciento).

Ezcaray ha sido el único municipio de los analizados por idealista en La Rioja en el que cayeron los precios en el último año (-6 por ciento). Logroño se mantiene como el mercado más exclusivo de La Rioja, sus 2.157 euros por metro cuadrado marcan el techo de la comunidad. Le siguen Lardero (1.917 euros por metro cuadrado) y Villamediana de Iregua (1.773 euros por metro cuadrado). Santo Domingo de la Calzada, en cambio, es el mercado más económico: 865 euros por metro cuadrado.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, "la compraventa de viviendas se encuentra ahora mismo en un punto de inflexión en los mercados más dinámicos. Los altos precios alcanzados por la vivienda han expulsado a parte de la demanda. Esto, unido al encarecimiento de la financiación, ha provocado una bajada de las compraventas que está moderando la caída de producto y relajando las subidas de los precios. No sería extraño que en el medio plazo pudiéramos ver estabilización de los precios, e incluso bajadas, en algunas capitales. Sin embargo, en los mercados secundarios, donde el precio de la vivienda aún resulta accesible, la subida se mantiene a doble dígito".

SUBIDAS GENERALIZADAS CON MENOR INTENSIDAD

El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 11,8 por ciento interanual durante el tercer trimestre del año. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.930 euros según el último índice de precios de idealista. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 0,5 por ciento en los últimos tres meses.

El máximo histórico del precio de la vivienda se alcanzó durante el mes de julio cuando el metro cuadrado llegó a los 2.933 euros. El incremento registrado en este trimestre se extiende prácticamente a todo el territorio. Solo una provincia, Ourense (-3,6 por ciento, muestra ligeros descensos respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el resto registra avances interanuales. De entre las capitales, todas experimentan subidas en sus precios con respecto al año pasado. En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 5,8 por ciento durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 5.462 euros.

Si atendemos al dato trimestral, los precios en la ciudad condal han crecido un 0,4 por ciento en los últimos 3 meses. Con este ascenso, la capital catalana marca un nuevo máximo histórico.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 2,4 por ciento interanual que dejan a la ciudad como la capital española en la que menos subió el precio en este periodo. El precio del metro cuadrado en la capital se sitúa en 6.458 euros. Este dato supone un descenso trimestral del 1,8 por ciento.

En Valencia se incrementaron las expectativas de los vendedores en un 5,1 por ciento durante los 12 últimos meses hasta dejar el precio del metro cuadrado en 3.473 euros, aunque marca una ligera caída trimestral del 0,3 por ciento. Ciudad Real encabeza la subida de precios, tras encarecerse un 21,7 por ciento en el último año, seguida por Teruel con un 18,9 por ciento. Le siguen Pontevedra (17,9 por ciento), Salamanca (17,9 por ciento), Huesca (16,6 por ciento) y Oviedo (15,8 por ciento). Entre los grandes mercados las mayores subidas de precio se han dado en Sevilla (10,4 por ciento), Bilbao (7,9 por ciento), Alicante (6,6 por ciento), Barcelona (5,8 por ciento) y Valencia (5,1 por ciento).

Sin descensos en ninguna capital, las menores subidas se han producido en Madrid (2,4 por ciento), San Sebastián (3,4 por ciento), Palma (3,6 por ciento), Melilla (4 por ciento) y Málaga (4,1 por ciento). San Sebastián es la capital española más cara (6.726 euros por metro cuadrado), seguida de Madrid (6.458 euros por metro cuadrado), Palma (5.513 euros por metro cuadrado), Barcelona (5.462 euros por metro cuadrado) y Bilbao (4.180 euros por metro cuadrado). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Jaén, la capital más económica, con un precio de 1.466 euros por metro cuadrado.