Los precios subieron seis décimas en octubre en La Rioja y se mantiene en el 2,8% en tasa interanual

Archivo - Un coche recibe carburante, en una gasolinera - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 2,8 por ciento en La Rioja en octubre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadena 2 meses de subidas en La Rioja. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,6 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7 por ciento más que en octubre de 2024 (+0,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6 por ciento más (+1,1 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,1 por ciento más (-0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,3 por ciento más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -2,1 por ciento (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); ocio y cultura, un -0,2 por ciento (-1,1 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7 por ciento en octubre en relación al mes anterior y elevó 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1 por ciento.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,6 por ciento), Madrid (3,6 por ciento) y Comunitat Valenciana (3,5 por ciento). En el lado contrario se situaron Murcia (2,2 por ciento), Canarias (2,5 por ciento) y Catalunya(2,6 por ciento).

Cantabria (+0,4 por ciento), Baleares (+0,3 por ciento) y Canarias (+0,3 por ciento) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2 por ciento, 0,2 por ciento y un 0,1 por ciento, respectivamente.