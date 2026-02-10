Las precipitaciones hacen superar el umbral de aviso amarillo en el río Najerilla

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que las últimas precipitaciones caídas han hecho superar el umbral de aviso amarillo en el río Najerilla en Anguiano.

Las precipitaciones de las últimas 24 horas han acumulado en la cuenca alta del Najerilla unos 30 litros por metro cuadrado, que han dado lugar a crecidas moderadas en todos los afluentes que vierten al embalse de Mansilla.

Además, las altas temperaturas han permitido la fusión de parte del manto nivoso existente, incrementando algo el flujo de agua. En estos momentos el caudal de entrada al embalse es de 70 metros cúbidos por segundo y el volumen embalsado es de 60,3 hectómetros (el 89 por ciento de su capacidad).

Con el objeto de regular dichos caudales de entrada al embalse, a las 9:00 de la mañana la presa ha incrementado sus vertidos de 26 a 55 metros cúbicos por segundo. Ese caudal supera el umbral de aviso amarillo en la estación de aforos A034 situada en el pie de presa.

Ese vertido ha alcanzado la estación de aforos A048 Najerilla en Anguiano, que también ha superado su umbral de aviso amarillo.

Por el momento no está previsto incrementar más los vertidos desde la presa de Mansilla, por lo que el caudal aguas abajo de la misma se mantendrá a lo largo de hoy martes bastante estable en el entorno de los 60 metros cúbicos por segundo o quizás algo más por las aportaciones de otros barrancos que vierten aguas abajo de la presa.

Durante el día de hoy se espera que puedan recogerse otros 10-20 litros por metro cuadrado de lluvia en la cuenca alta del Najerilla, por lo que el caudal de entrada a la presa se mantendrá en valores altos, siendo necesario mantener el vertido actual desde la presa durante todo el día de hoy para hacer frente a las aportaciones.