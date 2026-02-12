Las precipitaciones hacen superar el umbral de aviso amarillo en el río Najerilla en la zona de Viniegra de Abajo

Zona del río Najerilla en Viniegra de Abajo - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que las últimas precipitaciones caídas han hecho superar el umbral de aviso amarillo en el río Najerilla en la zona de Viniegra de Abajo, establecido en 1,20 metros cúbicos por segundo.

Las precipitaciones ya han remitido en la cuenca alta del Najerilla y la crecida en esta estación de aforos está alcanzando su nivel máximo y se espera que comience a bajar en los siguientes quinceminutales.

Por el momento se mantiene el vertido desde la presa de Mansilla estabilizado en unos 80 metros cúbicos por segundo, y previsiblemente se mantendrá durante parte de este jueves.

Como consecuencia del vertido los aforos A034 Najerilla en pie de presa de Mansilla y A048 Najerilla en Anguiano, se mantienen por encima de sus correspondientes umbrales de aviso amarillo y en algunos momentos incluso por encima del naranja.