Las precipitaciones hacen superar el umbral de aviso naranja en el río Najerilla en la zona de la presa de Mansilla

Archivo - Embalse de Mansilla desde la presa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que las últimas precipitaciones caídas han hecho superar el umbral de aviso naranja en el río Najerilla en la zona de la presa de Mansilla.

En estos momentos el caudal de entrada al embalse es de 100 metros cúbicos por segundo y el volumen embalsado es de 61,1 hectómetros cúbicos (90% de su capacidad).

Con el objeto de regular dichos caudales de entrada al embalse ha incrementado sus vertidos de 55 a 80 metros cúbicos por segundo. Ese caudal supera el umbral de aviso NARANJA en la estación de aforos A034 situada en el pie de presa.

En estos momentos el caudal de entrada al embalse se piensa que está cerca de su máximo y que con el vertido actual será suficiente para hacer frente a las aportaciones que está recibiendo. Por ahora, con este caudal saliente, no se espera que el aforo A038 Najerilla en Torremontalbo llegue al umbral de aviso amarillo, establecido enalgo más de 100 metros cúbicos por segundo.

El caudal de entrada al embalse, aunque se espera que baje, va a mantenerse alto durante las próximas 24 horas, por lo que será necesario mantener caudales salientes también altos para hacer frente a las aportaciones sin que el nivel suba excesivamente.